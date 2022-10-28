特企／CloneXTw社群舉辦實體交流　日傳奇藝術家前來支持

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村上隆也在去年被 NFT 的潛力所吸引，因為對 NFT 創作與 RTFKT 有著相同的熱情，雙方合作推出具有村上隆元素特色的 CloneX 項目，在公開販售時就吸引許多包含台灣的買家爭相購買。 在台灣的 CloneX 蒐藏家為數眾多，而且每位 CloneX 藏家都被允許擁有各自角色的商用權，因此有一群台灣 CloneX 藏家們共同組織了 CloneX TW 社群，成員彼此在社群裡交流，並一起朝商業化應用以及擴大 CloneX 文化影響力前進。 社群發起核心成員之一溫宏駿表示，想讓台灣 CloneX 的藏家及創作者有個交流的大舞台，並期許成為全球 CloneX 社群的領頭羊，再規劃成立 CloneX TW DAO 推進 CloneX 全球商業化，讓台灣發光，成為國際 NFT 最重要的國家之一。
CloneX TW 社群近期舉辦的這場實體線下交流會，是全球 CloneX 自發性社群首度獲得 RTFKT 官方贊助支持的活動，RTFKT 的三位創辦人並特別各自拍了祝賀影片來慶祝，另外日本傳奇藝術家村上隆也親自拍攝影片來支持遊戲團隊 MetaFantasy，是整場活動的兩大亮點，社群發起核心成員之一 Boris Yang 表示，起初只是想約一些 CloneX 持有者碰面的小型聚會，後來由於社群參與的熱情遠超過預期，並得到 RTFKT 官方贊助，最後讓總參與人數接近 150人。 當天活動內容安排豐富，開場前的 Clone 3D 濾鏡教學、正式開場後的來賓主題分享 CloneX NFT 以及 CloneX 生態圈等項目都相當精彩。
此次前來參加分享的有 MetaFantasy、寶博、Teahouse Fenix、Cash#8128、Remade、Krypto Go、 Redreamer, Fanci, FITzON,GMF,BEPC,Pluto Labs, BeerLabs等多位重量級嘉賓及團隊，講述 NFT 商業化運用以及對 NFT 的未來展望等具深度內容。 社群發起核心成員之一 Louis Master Chang 開心的表示，之前抱著認識 web3 先行者的心態，後來參加者愈來愈多，也激盪出不同的火花，也讓他相當驚嘆這連一次線下吃飯都沒舉辦過的團體，已成為台灣最大的國外藍籌 NFT 線下活動，也讓他更加期待未來 web3 的發展。