特企／《War Of GAMA》首次封測滿載！近三萬玩家創紀錄

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《War Of GAMA》於日前舉辦全球限量的封閉測試活動(CBT)已圓滿落幕，全球玩家們熱情參與，短短一周創下近三萬人次參與，玩家以台灣及大陸、美國、韓國、日本地區居 多約佔60%，東南亞各地區也有眾多玩家參與，次日留存率高達42.7%，三日留存突破34.7%，可見玩家們對於《War Of GAMA》相當的喜愛。
官方特別分享封測期間精彩數據
次日留存高達42.7%，三日留存突破34.7%
角色上線時間總和：266,945小時
角色選擇分佈比例：戰士：27.9% 、精靈：45.1%、 法師：27%
平均等級： 31
最高等級： 45 、 角色名：空木月
最高強化裝備：+9 、裝備名：颶風
總爆裝次數：8,377次
總怪物被擊殺 : 80,083,685
角色PK次數 : 2861
變身卡總抽卡次數：948,211次
召喚靈總抽卡次數：386,089次
變身卡各顏色數量：白色：758,568 、 綠色：94,821 、藍色：85,339、紅色：9,482
召喚靈各顏色數量：白色：308,871 、 綠色：38,609 、藍色：34,748、紅色：3,860
被使用最多次的變身卡及召喚靈
變身卡：冰龍·弗羅斯坦
召喚靈：剛鰭捕手
為感謝全球玩家對《War Of GAMA》的支持與回響，剛結束全球限量的封閉測試活動（CBT），官方除宣布搶先開啟Google Play 和 iOS App Store 預約外，也緊接計畫下一次的封測活動(CBT)，並且會開放更多豐富的遊戲系統給用戶們體驗，而官方社群也將不定期舉辦各種活動，喜愛該款大作的玩家們敬請關注官方社群，留意相關資訊，也要記得前往Google Play 和 iOS App Store 預約喔！