別開暖風！浴室發霉、矽利康發黑　「這招」除濕最有用

▲浴室除濕問題最讓人頭痛，該如何保持乾燥，避免角落發霉、矽利康發黑，引起網友熱烈討論。（示意圖／取自photoAC）
▲浴室除濕問題最讓人頭痛，該如何保持乾燥，避免角落發霉、矽利康發黑，引起網友熱烈討論。（示意圖／取自photoAC）

記者黃韻文/綜合報導

2022-11-01 14:28:452022-11-01 14:34:22

如果住在潮濕的地區，即使沒遇上連日大雨，每天頻繁使用的浴室在經年累月之下，角落、磁磚也會出現發霉的問題，尤其是遇上矽利康膠條「整條發黑」，光是租屋族都看不下去，何況是自購自住的屋主，更是特別頭痛煩躁。但在房間、客廳等空間可用除濕機，反倒是每天洗澡的浴室，許多民眾都不知該怎麼除濕。有網友在臉書社團《買房知識家 買房賣房攏滴+》求助詢問，浴室使用暖風機除濕效果如何，沒想到釣出一票神人指點如何拯救發霉浴室。

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位於氣候潮濕的台灣，浴室發霉是許多人的痛處，一般人都習慣在家中擺放除濕機，但對於洗完澡後整間「濕答答」的浴室，卻有許多人不知該怎麼保持乾燥，甚至是每用完就開窗通風，卻還是遇上發霉危機。日前有網友在臉書社團《買房知識家 Ａ你的Ｑ》發問，衛浴使用暖風機會不會更容易發霉？沒想到答案讓許多人感到意外，甚至有時開窗比不開還潮濕。

▲網友詢問洗完澡開暖風機能否除濕，眾人反一面倒力推改用電風扇。（示意圖／取自photoAC）
▲網友詢問洗完澡開暖風機能否除濕，眾人反一面倒力推改用電風扇。（示意圖／取自photoAC）
針對潮濕的浴室如何避免發霉，網友熱情分享自身經驗，就有房仲直言：「最暴力的方式就是拿小台循環扇放地上用定時裝置，洗完在浴室吹比什麼都有效。」更省錢的方式，則是洗完澡後用刮刀把磁磚、玻璃門上的水珠刮掉，以及用拖把拖乾地板，再用循環扇或電風扇定時2小時將浴室吹乾。

由於黴菌的生長環境條件就是溫暖、潮濕、營養，最適合生長在20至30℃且潮濕的地方，因此浴室無疑成為最佳培養皿。有網友貢獻奇招：「新家住半年，洗完澡地上四個角沖冷水+刮刀，這半年我還沒刷過浴室。」在浴室充滿熱氣的情況下，洗完澡用冷水沖洗牆壁、地板降溫也是一招，不過最後還是要將水滴刮乾。

至於開窗效果兩極，即使浴室有對外窗，但若空氣沒有對流，下雨天開窗反而造成反效果，讓戶外濕氣都跑進來，「濕冷天氣，空氣中都是濕氣，開窗只會更慘。」而浴室使用除濕機效果如何，也有網友反饋：「我用了除濕機，發霉更嚴重，因為在還沒乾燥以前，除濕機的熱氣助長黴菌滋生，後來改用電風扇，沒再長黴菌。」

總結眾人討論，除濕機、電風扇、刮刀都是重點，不過最多人推的還是電風扇，且必須全家人互相配合養成好習慣，最後一個洗完澡的人，將浴室地板、玻璃門、牆壁磁磚水珠都刮掉，再用電風扇對著浴室定時吹乾。至於已經發黑的矽利康，擅長家事的網友也傳授一招，只要用廚房紙巾沾漂白水，鋪蓋在表面經過一晚就會恢復如新，「我都把廚房紙巾撕成長條狀擺上去，再用滴管或是針筒將漂白水點上，完全不沾手」，不過預防還是勝於治療，平時做好浴室除濕，就能減少矽利康發霉。

▲對抗矽利康霉斑，網友力薦「漂白水＋紙巾」，像敷臉一樣在表面覆蓋一個晚上，就能潔白如新。（圖／記者黃韻文攝）
▲對抗矽利康霉斑，網友力薦「漂白水＋紙巾」，像敷臉一樣在表面覆蓋一個晚上，就能潔白如新。（圖／記者黃韻文攝）

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