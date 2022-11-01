別開暖風！浴室發霉、矽利康發黑　「這招」除濕最有用

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針對潮濕的浴室如何避免發霉，網友熱情分享自身經驗，就有房仲直言：「最暴力的方式就是拿小台循環扇放地上用定時裝置，洗完在浴室吹比什麼都有效。」更省錢的方式，則是洗完澡後用刮刀把磁磚、玻璃門上的水珠刮掉，以及用拖把拖乾地板，再用循環扇或電風扇定時2小時將浴室吹乾。
由於黴菌的生長環境條件就是溫暖、潮濕、營養，最適合生長在20至30℃且潮濕的地方，因此浴室無疑成為最佳培養皿。有網友貢獻奇招：「新家住半年，洗完澡地上四個角沖冷水+刮刀，這半年我還沒刷過浴室。」在浴室充滿熱氣的情況下，洗完澡用冷水沖洗牆壁、地板降溫也是一招，不過最後還是要將水滴刮乾。
至於開窗效果兩極，即使浴室有對外窗，但若空氣沒有對流，下雨天開窗反而造成反效果，讓戶外濕氣都跑進來，「濕冷天氣，空氣中都是濕氣，開窗只會更慘。」而浴室使用除濕機效果如何，也有網友反饋：「我用了除濕機，發霉更嚴重，因為在還沒乾燥以前，除濕機的熱氣助長黴菌滋生，後來改用電風扇，沒再長黴菌。」
總結眾人討論，除濕機、電風扇、刮刀都是重點，不過最多人推的還是電風扇，且必須全家人互相配合養成好習慣，最後一個洗完澡的人，將浴室地板、玻璃門、牆壁磁磚水珠都刮掉，再用電風扇對著浴室定時吹乾。至於已經發黑的矽利康，擅長家事的網友也傳授一招，只要用廚房紙巾沾漂白水，鋪蓋在表面經過一晚就會恢復如新，「我都把廚房紙巾撕成長條狀擺上去，再用滴管或是針筒將漂白水點上，完全不沾手」，不過預防還是勝於治療，平時做好浴室除濕，就能減少矽利康發霉。