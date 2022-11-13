世足賽／一半天使一半魔鬼　馬拉度納的傳奇無法再被複製

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感謝Olarticoechea的犧牲，讓人們能在那屆盃賽看到最好的馬拉度納。86年世界盃是其體能巔峰，他的腳法彷彿賜給了足球魔力，在8強戰對決英格蘭的那一場球無疑是足壇史上最具爭議、同時也是觀賞性最佳的一場球。除了著名的「上帝之手」之外，在兩分鐘之後他那次史詩般的盤帶表演——從中場接球後，一路擺脫英格蘭球員的攔阻，最後閃過了守門員Pete Shilton，將球打進，率阿根廷以2:1擊敗英格蘭——被FIFA譽為是「世紀進球」。
然後，在那場比賽的幾天後，他在對西德的比賽中，用另一種方式幫助阿根廷隊奪冠——傳給Jorge Luis Burruchaga一記精妙的助攻，打進關鍵球。這很好的詮釋了馬拉度納為什麼是世界盃的歷史助攻王，也體現了他不僅僅只是一個超級射手，而是史上最好的進攻發動機之一。
當年英格蘭隊中的中場球員Hodge，在賽後和馬拉度納交換了球衣，他無法想像此一舉動對自己和家人日後的生活產生多大的影響。20年來，這件球衣一直被租借給曼徹斯特的國家足球博物館，然後在今年5月以710萬英鎊的價格被拍賣，成為有史以來最高價的體育紀念品。
即使時隔多年，「阿根廷10號」憑一己之力所完成的那一場無法再被複製的勝利，仍然被許多人所讚頌。馬拉度納之名之所以經久不衰，在於他是你在足球電玩中能想到的最棒模板：他的盤球技術、他矮壯結實但步頻極快、他的節奏調整的能力，讓他能輕鬆的在中前場一路帶球穿梭在數名防守者之間；同時他的視野、大局觀、傳球角法，也能懲罰那些試圖傾全隊之力來阻擋的他的球隊；而也只有充沛的體能和旺盛的求勝意志，可以讓他在對手粗野的防守下，能整場90分鐘隨時發起突襲，撕裂敵隊的防線。馬拉度納是人們對於「英雄主義」式足球，所能想到的最完美生涯範本。
但相較於馬拉度納生涯的高度，它的長度就沒那麼理想了，其嗑藥、酗酒、混亂的男女關係和暴躁的脾氣，在當時就已經引起很大的爭論，而這也給後世其他的「天才小鬼」們在不服俱樂部管教時，提供了藉口。
差勁的職業態度和不夠自律的身體管理，讓馬拉度納在職業聯賽的表現並不夠去支撐其「球王」之名。1990年義大利世界盃，他依然神勇的帶領著阿根廷打進決賽，然後才被西德復仇。但那時候他已經有非常嚴重的古柯鹼成癮。
1991年他在藥檢中呈陽性反應，被禁賽15個月。1994年，他再次擔任世界盃阿根廷國家隊的隊長，但在藥檢沒過的情況下被遣返回國。一代足壇傳奇就這樣虎頭蛇尾的謝幕。
4年兩屆世界盃，2進決賽，1次奪冠。讓馬拉度納成神，但也只需要另一個4年，就能讓他殞落凡塵，讓人們重新認識到他也只是個人。
1986年的夏天，當他手捧世界盃冠軍獎盃踏上玫瑰宮(Casa Rosada)的陽台時——就是前第一夫人Eva Peron對「親愛的無領者」們發表演講的地方——他終於實現了一生的夢想。
到了最後，我們可以這樣說：足球是一項團體運動，沒有人可以凌駕於一支球隊之上，沒有人能脫離一支球隊、獨自取得偉大的成就；但馬拉度納曾經開啟過這個例外，還差點達成過兩次，喜愛足球的人都不能錯過他。