師生防疫規範不同　潘文忠：24場域工作人員規範一致

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全教產表示，也就是說不再強制規定「學生進校門須體溫監控」，之前許多老師反應自己家中小孩沒時間照料、卻須配合學校規定提早至校門口作公德，如今新制讓許多基層老師有喘息機會，不用再每天早上提早上班至校門口量測學生體溫或額溫。但是，11月7日新制仍要求學校教師接種未滿3劑者須週週快篩，學生接種未滿3劑者卻不用週週快篩。
全教產認為，當初學生尚未接種疫苗時，指揮中心應是基於保護學童之理由，才會要求學校教師接種未滿3劑者須週週快篩，如今12歲以上學生已接種3劑，時空不同，教師卻仍被要求週週快篩。收到基層教師反映，憲法有規定人民納稅、服兵役、受國民教育之義務，但並無接種疫苗的義務，且mRNA疫苗的安全性已遭質疑，尤其，12歲以下學生接種並未滿3劑且不用週週快篩，但是接種未滿3劑的教師卻須週週快篩，有擾民之嫌，且對師生有不平等對待。
潘文忠今天上午出席立法院教育及文化委員會審議預算，會前接受採訪表示，指揮中心11月7日起放寬24個場域（如學校、補習班、健身中心及一些公共場所），參加者不用打3劑即可進入，但對於工作人員或服務人員仍維持要求打滿3劑，並非針對校園。
潘文忠提到，經過3年疫情，目前整體防疫規範都走向步入日常生活，考量學生、教職員工權益，教育部會持續與指揮中心溝通，若指揮中心對這24場域的工作人員及服務人員的接種計次有調整，教育部也會跟著做一致性的討論，有調整會第一時間告知師生。