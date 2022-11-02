國道邊坡成不定時炸彈？王國材承諾放寬邊坡檢測範圍

▲立委李昆澤今（2）日上午於立法院交通委員會質詢交通部長王國材便指出，應該要檢討邊坡檢測制度。（圖／翻攝自國會頻道）
▲立委李昆澤今（2）日上午於立法院交通委員會質詢交通部長王國材便指出，應該要檢討邊坡檢測制度。（圖／翻攝自國會頻道）

記者黃仁杰／台北報導

2022-11-02 10:49:39

國道1號南下約10k+100處邊坡昨天崩落，封閉國道1號南下往汐止交流道出口及汐止系統交流道轉國道3號交通，造成交通堵塞，民眾苦不堪言，高公局預計11月4日下班前完成匝道搶通。而立委李昆澤今（2）日上午於立法院交通委員會質詢交通部長王國材便指出，根據高公局的監測系統，該處邊坡屬於C及邊坡，且巡檢並未發現異常，但還是發生意外，應該要檢討邊坡檢測制度。

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近日的連日豪雨和地震造成國道、公路多處邊坡坍方滑動，使交通堵塞，民眾苦不堪言，對於李昆澤詢問是否有機會加闊搶修速度？高公局局長趙興華指出，目前清理土方是非常的快，但由於安全考量，需要進行事後的監測，邊坡周圍還要打上排樁，因此需要時間。

而李昆澤也指出，10月18日就因為降雨達到豪雨等級因此進行邊坡特別巡查，另外特別巡查標準也包含颱風陸警、地震因素等等，而現在坍方的是屬於C級邊坡，其實當時並沒有發現明顯的缺失與不穩定的狀況，也有設置28隻的監測儀器，每季搜集一次相關資料，都顯示沒有問題，均在標準內，但還是發生坍方，這讓民眾相當擔憂，未來應該朝向即時監測努力。

對此，交通部長王國材回應，目前高公局編制在內有的597處C級邊坡，的確有進行特別偵測，但近期下雨和地震頻繁，因此在間發生狀況，我也和高公局討論，過去偵測只有在下緣，之後我們針對邊坡上方，也就是說邊坡檢測的範圍會越來越廣，整個集水區都進行相關監測。


對於邊坡檢測方式，趙興華回應，現在新設的儀器都是即時監測，不過如果是早期的邊坡監控，則需要依靠人力前往進行數據搜集。李昆澤批評，「現在還需要靠人力到現場搜集數據真是莫名其妙，應該要趕快做即時監測」，另外對於事前減災，結構強調與環境調查應該加強督促，也應該擴大臨時巡檢，而對於臨時的避災庇護措施、強化預警系統都需要加強，而且如何透過預警機制進行封路，都需要持續進行，搶修的施工安全更是要特別注意。

綜上所述，李昆澤強調，應該重新檢討邊坡分級與監測措施，應該納入多重風險考量其耐受程度，補強邊坡結構與巡檢作為，應該強化標示、避難指引、增設道路風險告示牌，並仿效歐盟在進入風險路段時主動發送訊息給用路人，相關的預防與檢討應該落實。
 

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