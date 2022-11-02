國道邊坡成不定時炸彈？王國材承諾放寬邊坡檢測範圍

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而李昆澤也指出，10月18日就因為降雨達到豪雨等級因此進行邊坡特別巡查，另外特別巡查標準也包含颱風陸警、地震因素等等，而現在坍方的是屬於C級邊坡，其實當時並沒有發現明顯的缺失與不穩定的狀況，也有設置28隻的監測儀器，每季搜集一次相關資料，都顯示沒有問題，均在標準內，但還是發生坍方，這讓民眾相當擔憂，未來應該朝向即時監測努力。
對此，交通部長王國材回應，目前高公局編制在內有的597處C級邊坡，的確有進行特別偵測，但近期下雨和地震頻繁，因此在間發生狀況，我也和高公局討論，過去偵測只有在下緣，之後我們針對邊坡上方，也就是說邊坡檢測的範圍會越來越廣，整個集水區都進行相關監測。
對於邊坡檢測方式，趙興華回應，現在新設的儀器都是即時監測，不過如果是早期的邊坡監控，則需要依靠人力前往進行數據搜集。李昆澤批評，「現在還需要靠人力到現場搜集數據真是莫名其妙，應該要趕快做即時監測」，另外對於事前減災，結構強調與環境調查應該加強督促，也應該擴大臨時巡檢，而對於臨時的避災庇護措施、強化預警系統都需要加強，而且如何透過預警機制進行封路，都需要持續進行，搶修的施工安全更是要特別注意。
綜上所述，李昆澤強調，應該重新檢討邊坡分級與監測措施，應該納入多重風險考量其耐受程度，補強邊坡結構與巡檢作為，應該強化標示、避難指引、增設道路風險告示牌，並仿效歐盟在進入風險路段時主動發送訊息給用路人，相關的預防與檢討應該落實。