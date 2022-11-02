督學訪視提前通知違法結果差數十倍！潘文忠：採機動查訪

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣青年民主協會表示，過去許多學生反映，學校都會先知道什麼時候督學會到訪，到訪前學校都會要求包含教室日誌不要照實寫，甚至會集合學生集合告訴學生應該如何回答督學問題，試圖掩飾學校違法的情形，導致督學無法確實查核真實情況。
青民協引述監察院調查發現，督學到校訪視15天前通知和1小時前通知，學生回答違法的比率結果落差數十倍。
以1小時前通知學校，學生回答違法的比率，非會考科目曾遭會考科目借走達40.78%，課後輔導會教新的課程進度35.92%，早自習、午休或打掃時間曾用來上課或考試達73.79%，有被學校強迫參加課後輔導的經驗2.91%。
若是15天前通知學校，學生回答違法的比率，非會考科目曾遭會考科目借走有1.6%，課後輔導會教新的課程進度有2.4%，早自習、午休或打掃時間曾用來上課或考試有4.8%，有被學校強迫參加課後輔導的經驗0.80%。
青民協表示，過去曾多次收到學生相關反映，就讀雲林縣一所私立國中的李同學就提到，「去年督學來到學校，剛好他就是被督學抽到的座號，老師會先請被抽到的座號全部統一到學校的中走廊集合，學務處的人會開始很嚴肅的對我們訓話，告訴我們如何回答督學的問題。」
今年畢業於桃園一所私立完全中學的王同學則分享，「以前學校很早就知道哪天督學會來，學校會透過各班班導在班上宣導，如果被抽到的號碼，要去說學校健康教育課都是在上健康教育，學校也沒有晚自習、學生都是自願上第8節的，甚至威脅不這樣講，就請你轉學。根本沒有同學敢講實話，因為我們也不知道講實話，督學會不會出賣我們，寧可聽學校的騙督學，不要為自己惹麻煩。」
青民協呼籲教育部及各地方政府主管機關，學校在回應上級監督已發展出一套因應作為，若教育部不調整調查、視導的機制，相關機制將淪為形式，主管機關很難掌握到學校的真實狀況。包含納入學生代表參與，以及不預先通知，都是此次監察院調查建議的可行方向，教育部及各地主管機關應該審慎進行評估。
潘文忠回應，針對地方政府派督學到學校進行教學正常化督導，教育部在111學年已調整流程，包括要求納入學生座談、不定期抽查等方式，以了解學校真實狀況。地方政府可以派督學定期到學校抽查，若遇到民眾陳情、檢舉教學不正常或疑似違規情形，必須採取機動、不定時查訪的方式，也會納入教育部對地方政府的統合視導和一般性補助款的考量。