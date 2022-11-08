特企／科技精品進元宇宙！全球首創實體數位黃金問世

受到國際情勢與央行升息等因素影響，民眾的錢變得愈來愈薄，日常支出開銷皆上漲的情況下，想要找到抗通膨同時又能保有收藏價值的產品更是難上加難。有鑑於此，將具有保值功能的貴重金屬「黃金」，結合藝術家的創作、NFT加密及APP軟體應用後，所隆重推出的「DEg 高科技黃金藝術卡」於焉誕生！其原料來自國際最大瑞銀集團UBS 9999純金條所鑄造，未來並計劃以NFT做身分驗證，達成一諾千金的理念。發行公司也於111年11月1日下午1點11分舉辦火星祭，正式發表該劃時代的黃金精品。火星祭活動中，宣佈經由擁有一百多項（歐、美、日、台）國際技術專利的高雄市電腦商業同業公會理事長莊連豪，獨家授權萬豪公司，並共同開發建置完整之雲端服務系統及 APP 應用軟體；其中整合數位科技、區塊鏈、5G AIot、NFT2.0、文創藝術、樂活生活、投資理財、宗教文創等多元應用，將太極理論與實體、虛擬數位轉化融合，包括黃金藝術化、科技封裝及晶片卡感應發光，打造全球獨步的技術－元宇宙之鑰「Deg 實体數位黃金」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 素有火星人M.Taira之稱的莊連豪表示，本次活動亮相的DEg黃金藝術卡，結合數位與實體的NFT 2.0產品，也是融入了藝術性設計，打破傳統二維空間的陳設品，重新賦予卡片上的黃金極致藝術精細打造；其並結合最新 AI 晶片科技，透過薄如信用卡的卡片「DiDi」感應連結APP後，消費者就能讀取影音訊息，後續也將持續解鎖更多元的功能，體驗超乎想象的美感與應用。此項獨步全球的高科技黃金應用也引來國外銀行與金礦公司的高度關注，並正在進行整廠技術與IP輸出予各國國際大廠的合作洽談中。火星祭在全場熱鬧溫馨的互動活動中，在場貴賓更感受全球首創的科技體驗，齊心舉起 DEg 卡片感應，瞬間發出色彩繽紛的光芒，一同參與此次火星祭啟動儀式。朔遠古黃金匯聚無限能量，DEg 實体數位黃金藉由象徵太陽的荷魯斯之眼，開啟全能之眼點亮地球，實踐在數位科技與實體黃金藝術融合，引領人類邁入新元宇宙紀元，開啟未來科技、 藝術、理財、生活、育樂、宗教、生態的元宇宙新境界！虛實穿梭！金融科技展新亮點 元宇宙分行、智能防詐通報元宇宙下一步怎麼走？影響力講堂帶跨域人才卡位亞大、台達基金會元宇宙產學合作 全台首發珊瑚復育NFT名家論壇》黃至堯／元宇宙職場，你準備好了嗎？