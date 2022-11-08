夢想當文物修復師！政大生寫公文向校方爭取跨校學分

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她分享從不同領域認識藝術各種詮釋角度，例如中國繪畫史帶領她賞析中國水墨的勾勒，社會系的「現代視覺藝術與社會」則幫助她融入社會脈絡，進一步分析社會氛圍如何刺激藝術家的創作，進而了解作品背後傳達的意涵。
政大指出，舉凡能夠拓展藝術視野廣度深度的課，洪湘亭都去修，除了跨系學習，跨校也在她的布局裡，跨師大和成大，堪稱自主學習的典範。
談到對藝術修復的啟蒙，她表示，高中時，在一次以墨西哥女畫家芙烈達卡蘿為題的專題研究中，激起她對於藝術的好奇，也讓自小習畫的她開始反思「藝術品完成後，如何妥善保存延續價值」，後來觀看紀錄片《我在故宮修文物》，片中文物修復師的理念深深撼動她，自此專業文物修復師成了她的人生目標。
她說，「他們就像穿越時空的使者，找回作品原本的樣貌，同時又保留歲月的痕跡」。
不只是選課學習，她更積極累積實務經驗。去年，她到TSJ蔡舜任藝術修復工事實習，還參與台南馬公廟的門神修復工作。脫離書本上的理論知識，實際跟著修復師工作一整天，體會修復師長時間專注在作品上的辛苦，也讓她認知到基本功的重要性。
今年暑假，洪湘亭進入故宮博物院的展示服務處實習，協助青少年導覽志工培訓，故宮的豐富藝術資源與深厚的人文底蘊，建立她對博物館策展、藝術跨界合作的基礎認識，透過與資深的前輩相互交流，也從他們的人生故事汲取經驗，讓自己確立的人生目標有更清晰的輪廓。
在洪湘亭的大學生活中，她對於豐富的修課經驗有一套自我見解。她覺得學習有分很多種類，有些課是累積專業實力的必經過程，像主修的法文，是研究藝術文獻的重要工具；繪畫能力則是藝術修復師的必備技能；也有一類課程只是純粹因為喜歡、好奇而去學習，成為自我探索的契機。
洪湘亭鼓勵學弟妹要把握一生一次的大學時光，探尋過程也許偶爾感到疲倦或迷失，但要一直保有最初的好奇心；學習享受當下，也要勇敢跳脫社會框架，因為生命中有很多不期而遇，她堅信「持續追求喜歡的事情，就能培養出專業」。