候選人兒少政策評比出爐！陳薇仲、黃敏惠、陳時中居前3

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其中18歲公民權議題，會檢視候選人是否表態支持、懸掛看板、文宣品印製、更多宣傳方式等，在54名參與評比的候選人中，有近50名支持18歲公民權。
評審指標則由台少盟與兒少團體、青少年工作夥伴以及青少年自身，透過3場次的討論會所制定。評分5大指標分別為兒少福利議題（20%）、兒少教育與勞動議題（20%）、兒少藝文與休閒議題（20%）、兒少生存與發展議題（20%）、年底18歲公民權議題（20%），而候選人也能自提更多政見（10%），由評審團斟酌加分，評審總分為110分。
身兼台少盟及兒權盟理事長的林月琴表示，兒少是國家未來的主人翁，在高齡化、少子化現象日益嚴峻的情況下，兒少權益更應獲得重視，此次依照各縣市長兒少政見評比分數，發現新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣、宜蘭縣、連江縣等縣市長候選人，未達60分不及格、不重視兒少權益。
評審團認為，可能與人口外流與城鄉發展失衡等因素有關，導致候選人多半將政見聚焦於其他方面，而未多加關注兒少議題，18歲公民權議題在這些縣市亦相對不受重視。
林月琴說，台北市、桃園市的候選人總平均分數超過80分，堪稱兒少幸福城市。同時計有基隆市陳薇仲、嘉義市黃敏惠、台北市陳時中、高雄市柯志恩、屏東縣周春米、台北市黃珊珊、桃園市鄭運鵬等7位縣市長參選人以總評分90分以上的成績，獲得評審團廣泛肯定，值得全體政治人物仿效學習。
全體縣市長候選人中，以時代力量基隆市長候選人陳薇仲的兒少政見最為優秀，獲得94.89分的全國最高分。
台少盟副秘書長林于聖指出，陳薇仲針對未升學、未就業及自立少年的輔導措施，完全與現今兒少發展困境相符，內容具體不落空泛。另有提高兒少預算、設立勞動處、加強青少年勞工權益保障、清查兒少勞動者實際數字、避免兒少勞動者成為市政黑數等具體政見，並承諾當選後將清點基隆市內建教合作的學校，保障建教生權益。這些都是各縣市候選人較少提到，且十分貼合台灣兒少發展需求的亮眼政見。
陳薇仲透過視訊表示，「我很重視兒少公共參與權」，當選後，將針對政府的活動規劃，納入兒少意見，並把CRC四大精神都納入市政府公共基礎上，更重視兒少的培力，另外也呼籲大眾，這次除了市長選舉之外，也希望大家一起支持18歲公民權。
競選連任的國民黨籍嘉義市長黃敏惠，分數達93.82分、位居全國第2。其政見亮點部分為注重青少年勞動權益，從童工與工讀生勞動檢查、求職防騙、就業隱私到校園宣導等。林月琴說，主政者同時又是候選人，很少會提出政策，但黃敏惠對兒少政見的精益求精，在競選連任的首長候選人中無人能出其右，不但關照現代兒少發展需求，更具體貼近第一線實務服務樣態。
後選人兒少政見總平均分數最高的台北市，其候選人普遍提出值得肯定的優良兒少政見。包括全國第3名的陳時中，政見中出現較少被提及的數位媒體素養，不但承諾會積極增進數位媒體的硬體建構，亦強調投注資源提升兒少隨著網路數位媒體普及所應具備的使用素養。在防止數位性暴力方面提出積極協助受害人將其影像下架、針對學生族群每年補助1500元藝文休閒券等，都是兒少所需。
陳時中說，在育兒方面，提倡男女平權，並重視「遊中學」，提升公園遊具，讓兒少在遊戲當中學習很多，青少年的滑板街舞也要有好的場所，「希望在我主政的台北市，能成為一個愛兒孫城市」。
黃珊珊最亮眼的兒少政見為針對後追兒少個案扶助，建立「青少年自立住宅」，協助結束安置無法返家、或不適合在家居住，有自立需求年滿16歲的青少年，以模擬租屋形式，入住期間收取約市價6折租金存入青少年個人專戶，協助儲備未來退宿後的自立生活預備金。
評審團隊認為此項政策，除了較少為政治人物著墨外，也能夠因應自2023年開始，民法18歲成年對自立少年的衝擊，讓剛成年的青少年能夠有一筆預備金，成為初入社會或持續升學的重要支柱。
另外，黃珊珊提出，台灣少子化除了撒錢以外，讓年輕父母願意結婚、生子、養得起相當重要，尤其面對女性不敢生的心境，不是單純發錢即可，要先解決「孩子不是母親一個人的事」，要有家庭支援、友善的托育環境、保障工作不被生養取代等。