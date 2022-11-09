▲ 誰說 911 不能越野？保時捷 911 Dakar 通過礫石、沙地和雪地測試計劃

我是廣告 請繼續往下閱讀
超越 10,000 公里的越野測試
保時捷專案總經理Achim Lamparter 身邊的產品開發工程師團隊不僅限於魏薩（Weissach）的越野測試場地中測試這部車的極限性能。事實上，團隊在全球各地極端路況條件下對 911 Dakar 完成超過 50 萬公里的測試，其中包含超過 10,000 公里的越野測試。例如，團隊在法國南部Château de Lastours 的測試賽道進行車輛在典型拉力賽道的操控性能測試，同時對懸吊系統進行微調。綿延不絕而破碎鬆散的路面確實嚴格地考驗保時捷 911 Dakar。保時捷廠隊車手 Romain Dumas 表示：「所有達卡車隊在參與拉力賽前都會來到這裡在測試他們的車輛。」起初，這位法國車手對於這次在 Château de Lastours 這樣的地方測試全新的「 911」 感到困惑，但他很快地被 911 Dakar 卓越的越野表現感到無比欽佩。由於堅固紮實的設計和加高的離地高度，即使是在不平整的越野路段跳躍，底盤也輕鬆勝任。無庸置疑地，面對橫掃彎道的高速飄移，911 Dakar 同樣從容自若。Dumas 表示：「我原本就對 911 的性能充滿信心，但在鬆散路面上印證車輛的優異表現仍感到非常驚喜。」
Walter Röhrl 對 911 Dakar 在雪地上的操控性能印象深刻
在瑞典 Arjeplog 的測試場地馳騁 911 Dakar 也讓兩屆世界拉力賽冠軍 Walter Röhrl 無法抗拒。該場地湖面厚實的結冰層提供保時捷試駕人員理想的測試條件，約 90% 的緊實又封閉的雪地較純粹只有薄結冰層的路面更接近真實的極地駕駛狀態。由於雪地摩擦係數偏低，循跡與轉向精準度變得格外重要。即使在越野的條件下，一部保時捷 911 必須擁有精確細緻的回饋。保時捷品牌大使 Röhrl 非常熱情地表示：「這部車駕駛起來充滿樂趣。所有的特質都相當精準且從容。在沒有親自體驗這部車之前，我相信沒有一位保時捷車主可以想像這部車可達成的境界。」
碎石與沙漠中的密集測試計畫
同時，全新 911 Dakar 的性能也在碎石快速道路及沙丘上受到考驗。測試車手在杜拜與摩洛哥兩地，於攝氏 45 度高溫中反覆地將這部越野跑車駕駛上 50 公尺高的陡峭沙丘。911 與 718 產品線副總裁 Frank Moser 說：「即使在沙漠中，911 Dakar 也能表現出色。尤其在這樣的路況條件下，911 Dakar 能夠充分運用其車款設計的優勢 – 較輕的車身、較高的離地高度、強而有力的後置引擎、搭配較短的軸距，打造出熱血澎湃的駕馭體驗。我在撒哈拉沙漠中試駕這部車時親身感受過。」
Bergmeister 和 Kern 對 911 Dakar 在所有路面的駕駛動態感到驚豔
保時捷品牌大使 Jörg Bergmeister 也是得以測試 911 Dakar 的一員，作為產品開發的一環。他對於 911 Dakar 同時能在鬆散與柏油路面表現出色感到驚艷。他表示：「我沒想到擁有如此離地高度的車輛及全地形車胎的狀態下，駕駛感受仍維持典型保時捷 911 在鋪裝道路上的水準。」產品開發車手 Lars Kern 在進行最後駕駛與微調的過程中也相當驚訝。他說：「起初，我不敢把車輛推向極限，但這部車在鬆散路面的表現令我非常滿意，該車的 ABS 更是針對碎石路面上的煞車表現進行強化。這些越野車胎所展現的循跡性能出眾，駕駛起來的感受相當痛快。」