終老藏獒1／昔日神犬遭棄養滿身病痛　犬職人用愛伴餘生

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不過在台灣有一群人，異於世俗對藏獒或懼或畏的態度，寵溺地稱呼牠們為「毛小孩」，並且組織協會，以救援、收容等行動，讓這群遷居台灣的高原巨型犬，經歷顛沛流離後，還能再次與幸福畫上等號。
「牠不兇猛，反而很反差萌。」或許是以愛為前提，在專職的犬職人眼裡，牠們和家中的小型寵物，好像除了體型之外，沒有任何區別。作為全台唯一的獒犬救援與收容協會，「毛小孩幸福聯盟協會」成立於2013年，目前收容大約19隻藏獒和高加索犬。主要的照顧者，除了三名犬職人之外，無數的愛心志工接連參與，讓這個「家」的規模逐漸龐大。
氣候不宜釀病纏身 獒犬們的就醫日常
然而，常年與19隻巨型犬為伍絕非易事，犬職人的工作，除了基本的餵食、清潔、牽遛，必要時，還需替毛孩們做第一線的健康把關，犬職人李采妮分享，「有時候我們摸狗，會發現突出或硬硬的地方，或是觀察到狗狗不吃東西的狀況，這些都可以跟醫生線上問診。」台灣高溫潮濕，本就不宜這類高原犬隻居住，因此皮膚病和腸胃問題，就成了獒犬難以擺脫的困擾，加上協會救援的犬隻大多年紀衰老，數不清的健康狀況，「因狗而異」的用藥時間和處方，都密密麻麻地條列在犬舍的白板上，扛著犬隻進出醫院的例行事項，也成為三位犬職人的日常。
「以動物來說，就醫花費是以體重為計算，如果獒犬是一般米克斯的兩倍重，那金額也會變成兩倍。」行銷經理林于莉分享，以一隻老年的獒犬而言，主要的花費都和醫療相關，最高一個月甚至可達十萬台幣，而這也是民眾在認養獒犬卻步的原因。
所幸在花費和壓力漸增的同時，愛並沒有減少，談及當初是如何學會照顧獒犬，犬職人坦言「就是互相學習」，基於每隻狗狗的習性與氣場不同，日常相處也需要「因材施教」，聽著犬職人逐隻形容19隻大毛孩的個性，背後的用心不言而喻，李采妮說：「如果有兩隻狗狗氣場不合，就要分流放風，而且獒犬的力道很大，有經驗以後，就會知道怎麼跟牠們『技巧性』地互動。」
犬職人攜手搭「愛」 毛孩重開心房不再煎「獒」
至於犬職人口中的「反差萌」，也絕非言過其實，實際走訪犬舍，體會獒犬們爭先恐後「討摸」的舉動，大概就是犬職人的細心呵護，才能換得的信任，修復的心拒絕再受二次傷害，為此，林于莉說：「我們的定位是中途之家，不過在認養規範上我們的要求相當嚴謹，避免民眾二次棄養。」
有別於一般認養管道，協會除了要求認養人，到犬舍與狗狗培養默契，後續還有家訪行動，以確保民眾符合收養條件。同時，林于莉解釋，「很多人以為養獒犬需要100坪大的空間，但其實不用，我們的狗狗年齡大概都在8歲以上，所以一天只需要至少2次，一次15分鐘的散步時間就好，最主要還是替他們注意皮膚狀況，提供乾燥、涼爽的環境。」
常言道「十年有成」，協會走過將近十個年頭，累積不少志工，能協助狗狗們的清潔美容工作，還有學生志工替毛孩們舉辦義賣活動，另外他們也獲得多家獸醫院的贊助行動，讓高額的醫藥費得以打些折扣，反饋給更多仍在某個黑暗角落，靜待救援的獒犬身上。
牠們走過餐風露宿的日子，被惡意孤立的收容生活，黑心養殖場的不見天日，甚至被捕獸夾誤傷截肢，可儘管只剩三隻腳，還願意再次伸爪，向人類討愛，這或許就是協會官網，開宗明義寫下的宗旨。「這個世界並不需要更多成功的人，但是迫切需要各式各樣能夠帶來和平的人，能夠療癒的人，能夠修復的人，會說故事的人，還有懂愛的人。」 ── 第十四世達賴喇嘛。