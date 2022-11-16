91歲嬤手長角！媽祖開「仙界轉診單」　他被指定天選醫生

▲彰化一名91歲的婦人罹患一種罕見疾病「皮角」，原本是想要到台北治療，沒想到竟然收到媽祖的「仙界轉診單」。（圖/黃漢斌醫師臉書）
▲彰化一名91歲的婦人罹患一種罕見疾病「皮角」，原本是想要到台北治療，沒想到竟然收到媽祖的「仙界轉診單」。（圖/黃漢斌醫師臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-11-16 10:11:23

彰化一名91歲的婦人罹患一種罕見疾病「皮角」，原本是想要到台北治療，沒想到竟然收到媽祖的「仙界轉診單」，於是跟隨媽祖指示來到彰化的秀傳醫院接受治療，而被媽祖指定的外科醫師黃漢斌認為這一切太不可思議，也直呼「一切都是緣分」，曲奇的情況引起網友熱議。

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外科醫師黃漢斌日前在臉書貼文指出「一名91歲的婦人進到診間之後，只見她右前臂被紗布包紮著，卻難掩詭異的病灶，後來發現她手臂上長角了（大概長7公分，寬4公分），獨特的情況讓年輕醫師們在教學門診露出驚訝又好奇的表情」。

然而罕見的疾病即便少見，但讓黃醫師更驚訝的是家屬拿出來的「仙界轉診單」，家屬透露「這張轉診單是是台北的四媽（媽祖），指名道姓要我們到秀傳醫院來找黃醫師的，透露原本是想帶媽媽到台北治療，但媽祖指點迷津一定要找彰化秀傳醫院的黃漢斌醫師」讓在場的年輕醫師更吃驚地說「老師，你還認識台北的媽祖啊？」

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▲一名91歲的阿嬤拿著神明指示的「轉診單」來找黃醫師看診，令人感到神奇。（圖/黃漢斌醫師臉書）
黃醫師也開玩笑說「我也只參與過彰化南瑤宮和鹿港天后宮的回鑾抬轎活動，台北我可是人生地不熟，倒是媽祖為護國女神，應該沒什麼是她不知道的！」家屬提到「四媽還說，該做什麼檢查、何時開刀，都聽黃醫師的」。

黃醫師也藉此機會科普疾病「皮角」，透露這是一種罕見的病疾，在歷史上與許多關於魔鬼和魔法的神話奇幻故事有關，擁有大皮角的人常被認為遭到「迫害」、害怕成為「魔鬼」，甚至被當作吸睛的目標在馬戲團中表演 ；「皮角」好發「暴露在陽光」的部位，像是面部、頭皮、耳廓、鼻子、前臂和手背，是緻密過度角化物質的錐形突起，類似於動物的角，但不像動物那樣具有中央骨核心。 雖然80%的病變與角基部的良性病變（如病毒疣或脂漏性角化症）有關，但仍有20%到30%的機會與惡性腫瘤有關，其中最常見的是鱗狀細胞癌。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真是太神奇了！媽祖真的是四面八方都知曉！」、「感謝四媽媽祖唯一指定醫師！連我都大開眼界」、「真的太神奇了吧！黃醫師您是天選的御醫」、「也太酷，四媽降肉認證！」、「太狂啦！黃醫師一戰成名」；不過也有網友提醒「按照轉診單看來，應該是桃園龍德宮四媽祖的指示，並不是台北四媽祖」黃醫師也謙卑地說「實在很抱歉，專注在看病問診，沒進一步詢問到四媽的細節」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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