91歲嬤手長角！媽祖開「仙界轉診單」　他被指定天選醫生

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然而罕見的疾病即便少見，但讓黃醫師更驚訝的是家屬拿出來的「仙界轉診單」，家屬透露「這張轉診單是是台北的四媽（媽祖），指名道姓要我們到秀傳醫院來找黃醫師的，透露原本是想帶媽媽到台北治療，但媽祖指點迷津一定要找彰化秀傳醫院的黃漢斌醫師」讓在場的年輕醫師更吃驚地說「老師，你還認識台北的媽祖啊？」
黃醫師也開玩笑說「我也只參與過彰化南瑤宮和鹿港天后宮的回鑾抬轎活動，台北我可是人生地不熟，倒是媽祖為護國女神，應該沒什麼是她不知道的！」家屬提到「四媽還說，該做什麼檢查、何時開刀，都聽黃醫師的」。
黃醫師也藉此機會科普疾病「皮角」，透露這是一種罕見的病疾，在歷史上與許多關於魔鬼和魔法的神話奇幻故事有關，擁有大皮角的人常被認為遭到「迫害」、害怕成為「魔鬼」，甚至被當作吸睛的目標在馬戲團中表演 ；「皮角」好發「暴露在陽光」的部位，像是面部、頭皮、耳廓、鼻子、前臂和手背，是緻密過度角化物質的錐形突起，類似於動物的角，但不像動物那樣具有中央骨核心。 雖然80%的病變與角基部的良性病變（如病毒疣或脂漏性角化症）有關，但仍有20%到30%的機會與惡性腫瘤有關，其中最常見的是鱗狀細胞癌。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真是太神奇了！媽祖真的是四面八方都知曉！」、「感謝四媽媽祖唯一指定醫師！連我都大開眼界」、「真的太神奇了吧！黃醫師您是天選的御醫」、「也太酷，四媽降肉認證！」、「太狂啦！黃醫師一戰成名」；不過也有網友提醒「按照轉診單看來，應該是桃園龍德宮四媽祖的指示，並不是台北四媽祖」黃醫師也謙卑地說「實在很抱歉，專注在看病問診，沒進一步詢問到四媽的細節」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。