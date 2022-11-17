小學生必備單品？家長曝「幼童界愛馬仕」笑：生女孩就懂
大人世界中有不少人熱衷追尋流行，衣服、包包、鞋子都有特定搭配及喜好品牌，整套完裝便心滿意足。而有民眾發現，對於追求時尚的程度，原來小學生們也不遑多讓，路上每位小朋友背的包包都大有來頭，網友直呼「家裡有國小女子就會懂了」、「是真的小朋友精品」。
原PO於臉書社團《路上觀察學院》發布一張照片，能看到其中有五位小學女童在路上走著，而令他吃驚的便是她們肩上背著及手上提著的包包，清一色都是熱門動畫電影《冰雪奇緣》艾莎公主的圖樣，且背包及便當帶還會統一配色，相當懂得同色穿搭的技巧，原PO驚訝附註「一整套的⋯」。
貼文發出後引起眾人熱烈討論，「個個背著3000多在肩膀上」、「家裡有國小女子就會懂了，然後..最左beckmann書包是真的小朋友精品」、「以前有個小六小女生跟我說，小女生未必是真心喜歡艾莎公主，那是她們之間的愛馬仕包包，沒有艾莎公主的周邊就是落伍，他們會互相比較誰的周邊多，有艾莎公主的周邊就可以交到朋友，才有話題可以聊，好社會化」、「不能在路上遇到，我女兒會用眼神示意我」。
網友們感嘆「這個就像以前書包一定要用行李箱的那種，課本一定要裝書套，鉛筆盒一定要變形，自動鉛筆要用搖搖筆，橡皮擦要買可以搓成黏土的一樣XD」、「我好羨慕她們，我媽從小把我當男生養....」、「原來Elsa還沒退流行，明明超多年了」、「滿滿的公主」。 （編輯：李惠婷）