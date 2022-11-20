週二晚間起變天轉濕涼！投票日天氣曝光 1圖秒懂1週天氣
明（21）日又是新的一週開始，先來看看未來一週天氣！中央氣象局指出，週一、週二（11/22）雖受東北季風影響，不過水氣並不多，僅東半部地區及西部山區有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴。比較明顯的天氣變化將從週二晚間起一直持續到週六（11/26），受到華南雲雨區東移加上東北季風再增強影響，全台各地都將轉為有短暫雨的天氣，其中週六（11/26）適逢選舉日，當天水氣雖逐漸減少中，不過北部、東北部地區雨勢還是比較明顯，直到下週日（11/27）各地天氣才可望慢慢回穩。至於氣溫方面，未來一週各地低溫約攝氏20到23度，北台灣感受比較濕涼，中南部地區日夜溫差大，請民眾要注意保暖。
氣象局指出，週一北部及東北部地區天氣稍涼，週二白天起東北季風逐漸減弱，各地將有一個回暖的空檔，北部及東部地區高溫回到攝氏26到29度，中南部地區高溫約攝氏31到32度，除了東半部地區及西部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
比較明顯的天氣變化從週二晚間開始出現，受到東北季風再度增強，加上華南雲雨區東移影響，不僅北部、東北部地區天氣再轉涼，水氣明顯偏多各地降雨轉趨明顯，從週二晚間到週五中部以北及東北部地區有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨，民眾出門要記得攜帶雨具。至於氣溫方面，各地低溫大約維持在攝氏21度左右，北台灣高溫下滑至攝氏24到27度，整天感受會比較濕涼一些。
至於週六投票日當天，雖然東北季風持續影響，不過水氣逐漸減少中，除了北部及東北部地區雨勢較大以外，其他地區降雨都會慢慢趨緩，各地高溫也會稍微回升約攝氏1到2度。氣象局表示，這波華南允雨區及東北季風影響預計下週日（11/27）就會減弱，屆時除了大台北地區及東半部山區仍有局部短暫雨之外，其他地區都恢復多雲到晴，氣溫也會逐步回升。