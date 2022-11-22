年末掃除彎腰搬重物突然劇痛　小心骨鬆無聲引起嚴重骨折

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骨鬆經常來的不知不覺 多數患者骨折才發現骨密度不足三軍總醫院神經外科部主治醫師楊韻如表示，骨質疏鬆症病患在初期，大多數沒有明顯症狀，因此很容易在不知不覺中，骨頭強度越來越弱，當受到低能量衝擊時，例如站著不小心摔倒臀部著地，甚至僅僅咳嗽或彎腰，就發生骨折，而嚴重疼痛才趕快就醫求助，經檢查後病患才知道已罹患骨質疏鬆症，必須馬上積極治療及改變生活習慣。
根據衛福部健保署統計，2001年台灣骨鬆罹患率約17.4%，到了2011年成長至25%，能夠預期未來會越來越高，患者若能早期發現，就能盡快採取保護措施，尤其停經後女性一定要保持警覺，其他如年紀高於60歲、長期使用類固醇藥物、肌肉量少等，最好能定期到醫院接受檢查骨密度。
骨質缺乏先改善生活形態 確診骨鬆合併骨折就須長期用藥目前骨質疏鬆症的診斷為骨質密度小於-2.5，需積極重視！楊韻如醫師說明，目前骨密度檢查，標準為使用雙能量X光吸收儀（DEXA），臨床上會建議病患測量腰椎或髖部，如果檢測骨密度（T-Score）在-1至-2.5間屬於骨質缺乏，可先改善生活形態，多補充鈣質與維生素D，同時增加運動量，都有助於減緩骨密度流失。
楊韻如醫師強調，當骨密度（T-Score）小於-2.5就符合骨鬆定義，目前有許多種藥物可以使用，依照健保給付規定，骨密度小於或等於-2.5合併一處骨折，或骨密度在-1至-2.5間合併兩處骨折，就會給付減少骨質流失藥物，然而針對極高骨鬆性骨折風險，像是已經有發生骨折的骨質疏鬆症的病人，會建議先使用促進骨質生成藥物，讓骨頭強度能上升到一定程度。
極高骨鬆性骨折風險病患 先促進骨質生成已成國際趨勢骨質疏鬆症的藥物治療可以簡單大概分為「減少骨密度流失」與「促進骨質生成」兩大類藥物，按照台灣健保給付規定，減少骨密度流失藥物是第一線用藥，能夠減緩骨質的流失，維持骨密度，但較難協助病患骨質提升，假使骨鬆病況仍繼續惡化，再次發生骨折，健保才會給付促進骨質生成藥物，幫助病患骨密度回升加強病情控制。
國際治療骨鬆趨勢，極高骨鬆性骨折風險病患，建議先使用可促進骨質生成藥物。楊韻如醫師提到，2020年美國臨床內分泌醫學會建議，對於骨密度小於-3、曾接受骨鬆藥物治療仍發生骨折、有多處骨折、12個月內發生過骨鬆性骨折等病患，建議先使用促進骨質生成藥物，提升骨密度降低骨折風險。
骨鬆會大幅提升病患手術困難度 建議優先使用促進骨質生成藥物楊韻如也說，面對骨鬆病患發生骨折，如果要接受骨折手術困難度會大幅提升，在使用骨釘與骨板當下，很難牢牢固定在骨頭上，就算完成手術也有可能鬆脫，嚴重影響手術預期成果，因此門診中有極高骨鬆性骨折風險病患，會建議在能力範圍內，先用促進骨質生成藥物，提升骨密度後再用減少骨密度流失藥物。
降低骨折風險規律用藥很關鍵 擅自停藥骨密度很快打回原型及早發現骨鬆避免骨折，降低死亡危機！楊韻如醫師提醒，骨質疏鬆症患者的骨折機率較一般人要來得高，特別是年長者很可能因此長期臥床，導致行動力與體力下降，提高死亡率風險，因此高風險族群最好定期檢查，一旦確診骨鬆務必跟著醫師指示，規律用藥同時改善生活習慣，以免骨密度持續流失惡化。
楊韻如醫師呼籲，治療骨鬆時，千萬不要因感覺到病況好轉，就不到醫院複診擅自停藥，部分藥物健保給付時，規定須在1年或2年內治療完畢，不會因為病患中途停藥而延後治療期限，然而骨頭在缺乏藥物保護下，骨質流失速度會重新加快，讓好不容易累積的治療成果付諸東流，只有不間斷治療，才能有效降低骨折危害。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55830
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