隋棠化身HPV防癌大使　呼籲女性主動出擊協助遠離子宮頸癌

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感染過HPV 罹患子宮頸癌風險將增加數十至百倍台灣自民國84年推動子宮頸癌預防政策以來，子宮頸癌的發生率及死亡率雖已逐年下降，但仍長年位居台灣婦女癌症發生率及死亡率前十。
由於超過九成子宮頸癌與HPV持續感染有關，所以預防及避免HPV感染尤為重要。黃建霈醫師進一步說明：「雖然大部分的HPV感染會自行清除，但若女性長期持續感染高致癌型HPV且體內機制無法自行清除的話，則發展成子宮頸癌的風險將會增加數十倍甚至百倍。即使是進行過子宮頸癌癌前病變局部治療的婦女，再次罹患子宮頸癌的風險也會比普通人高2-4倍」。
另外，根據109年子宮頸癌篩檢登記報告顯示，子宮頸癌近年有年輕化趨勢，台灣每5位子宮頸癌癌前病變，就有一位是20-34歲女性，所以不分年齡，女性都應該要好好重視HPV的預防。
抹片檢查預知癌症威脅、施打HPV疫苗 預防癌症缺一不可「6分鐘護一生」定期子宮頸抹片檢查已近30年，即使口號琅琅上口，根據國健署統計，30歲以上婦女篩檢涵蓋率僅約52%，疫情影響之下，2020年篩檢人次更是比2019年降低約13萬人。黃建霈醫師特別提醒：「其實只要有發生過性行為，無論是否年滿30歲，都會建議定期進行篩檢，因為人的一生感染HPV的機率高達80%，感染HPV後若無法自行清除，平均5到20年，子宮頸即有可能開始產生病變。」
定期抹片檢查僅能預知癌症威脅無法真正預防病毒感染。黃建霈醫師強調：「建議民眾在發生性行為有感染機率前，就主動依醫囑施打HPV疫苗來幫助預防HPV相關癌症及疾病，因為抹片檢查的準確性並不是100%，像是有約6%的子宮頸癌屬於子宮頸腺癌，因為好發於子宮頸深處，不容易透過抹片檢查發現，依醫囑施打HPV疫苗便可以幫助達到更好的防護作用。若疫苗涵蓋之型別包含常見的高致癌型HPV16、18，估計就可以預防台灣大約一半的中、重度子宮頸癌前病變與子宮頸癌，而若疫苗能涵蓋到HPV16、18、31、33、52、58型，則可望達到90%以上的預防效果！」
而許多民眾以為單一性伴侶、性生活單純的話就不會感染HPV。建霈醫師也分享，即使只有單一性伴侶，也有近6成機率感染HPV，先前曾遇過有位媽媽在生產後的常規檢查就發現子宮頸癌前病變第三期。
隋棠化身HPV防癌大使 呼籲女性懂預知更要懂預防除了子宮頸癌，特定癌症如陰道癌、外陰癌、頭頸癌、肛門癌等也與HPV有密不可分的關係。為了讓女性正視預防HPV的重要性及急迫性，今年台灣婦產科醫學會特別邀請以勇敢人妻、知性女性形象深植人心的隋棠擔任HPV防癌大使，透過潮流時尚的衛教影片，傳遞女性除了天生預知力外，更要懂預防HPV！隋棠表示：「很榮幸能受邀擔任HPV防癌大使，自從踏入家庭有了小孩後，我意識到自己的健康不再只是個人的事情，因此鼓勵女性每年除了定期抹片檢查外，也要依醫囑施打HPV疫苗幫助預防HPV感染可能帶來的癌症威脅，更能保護好自己及保護身邊愛的人唷！」現在就前往台灣婦產科醫學會YouTube頻道，觀看最時尚的衛教宣導大片，讓隋棠帶領大家守護健康，一起展現最好的自己！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55877
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