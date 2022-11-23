5日女遭詐騙找「回收屋」幫討錢　險因教唆犯罪吃牢飯

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由於怎麼討都拿不到分紅，5名女子便在網路上找到了「詐騙回收屋」來幫忙。「回收屋」自稱是「詐騙被害者夥伴」，推特帳號有2萬名追隨者，更在PO文中稱「我們誕生的目的是讓詐騙者從地球上消失」，鼓勵私訊聯絡。5名女子與「回收屋」談好討回來的錢四成做服務費，「回收屋」的成員今泉俊泰太強調回收方法「合法，會好好跟對方講」。
今年6月1日，今泉俊太偕同一名山口組成員與5名女子以及詐騙男子相約在廣島市的一間餐廳談判，當時就連5名女子都是第一次與今泉俊太見面。而詐騙男子在面對眾人追問時，稱沒辦法給他們看投資明細，又說前陣子領錢的投資人太多，現在領錢受限制。
詐騙男子的說法讓對方十分不滿，氣到在店內大喊「你這個詐欺師」，回收屋更把男子架走，前往他的辦公室。不過男子在路途中，被今泉俊太痛揍了一頓，到了辦公室後便坦承投資是騙局，戶頭已經沒錢了也無法退款，於是眾人便在辦公室內搜索有無保險櫃等。
但詐騙的男子後來遭到監禁了16小時，由於親屬發現男子都沒回家，於是在6月2日通報警察，才讓這起事件曝光。而5名女性以及今泉俊太等7人也因此遭到起訴。女子在法庭證實，詐騙男子在被軟禁後，就被今泉俊太以及另一名黑道份子「用布包起來毯子包起來，丟上車子載走。」、「今泉俊太在電話說『把詐騙男子帶去東京』」。而當時用來運送詐騙男子的車輛最後現蹤埼玉縣且已經被報廢銷毀，但過了5個月，警方仍沒有找到詐騙男子。
這5名女子原本是詐騙被害者，卻成為教唆犯罪者，廣島地方法院於本月10日判決44歲的門美帆子1年4個月徒刑，緩刑3個月。至此，本案有4名被告獲判緩刑。目前當地警方仍在搜索該名黑道份子，但事發過後5個月，該名詐騙男子生死下落仍舊不明。
近年來日本興起詐騙回收屋這個行業，為受害人討回遭壞人騙走的錢並收取費用。會出現這樣的行業主要是日本詐騙橫行，最盛行的時候一年被害金額高達4、5百億日圓，且受害者九成以上是65歲以上的老年人。根據熟悉網路犯罪的網路記者三上洋指出，隨加密貨幣、外匯投資流行，詐騙被害金額更龐大，這些收取受害者手續費、諮詢費等的討債集團跟著增加。廣島縣警也示警，這一類的集團因網路發達更容易與一般百姓接觸，呼籲民眾遭到詐騙不要求助網路，避免淪為共犯。