全台百萬名糖尿病友沒做「C肝檢測」　肝癌風險恐飆6倍

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衛生福利部國家消除C肝辦公室蒲若芳主任指出，糖尿病為C肝的主要肝外共病之一，最新資料顯示，參與糖尿病醫療給付改善方案的糖尿病病友中，接受C肝篩檢的比率僅6成。若以全台糖尿病230萬人推估，約有接近百萬名糖尿病病友不清楚自己是否同時遭受C肝病毒的威脅。呼籲全民，尤其是糖友主動篩檢與治療，讓肝病不再是台灣的國病。
中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元表示，糖友普遍在意血糖控制與心血管疾病、腎臟疾病的關係，但若同時罹患C肝，也會影響血糖控制並且併發周邊血管疾病、末期腎臟病，其中罹患肝癌的風險是一般糖尿病病友的6倍以上。
王治元理事長也提到，C肝沒有任何的前兆，透過快篩才能早期發現治療，且治療C肝目前只需使用抗病毒藥物(DAA) 治療，3個月內治癒率高達99%，研究顯示，清除C肝病毒其實讓糖化血色素平均下降0.45％，血糖下降22 mg/dl，不僅有助血糖控制，也可降低心血管疾病、腦中風、腎臟疾病等常見併發症風險，更能夠降低罹患肝癌的風險。
無聲無息的C肝有多可怕？台灣肝病醫療策進會高嘉宏理事長表示，C肝雖然以感染肝細胞為主，但同時也會造成全身性及血管慢性發炎。研究發現C肝病毒會引發胰島素阻抗，血糖、血壓、血脂上升與內皮細胞異常，最終引發心血管疾病與腦中風。因此，糖尿病病友合併有C肝感染應該積極治療，目前健保全額給付口服抗C肝病毒藥物，且效果良好，服藥3個月內的C肝治癒率可達99%。醫師們也共同呼籲，C肝的篩檢免費、治療也免費，只要民眾願意，就能受到良好的醫療照護。