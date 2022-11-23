助口語障礙一線「聲」機！中研院開發AI口語溝通輔助技術

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國科會指出，常見的環境噪音包含交通工具、社會環境和娛樂擴音設備等，常造成語音品質降低，進而影響語音應用體驗，對口語溝通障礙者來說，因為機能的不完全，環境躁音所造成的影響遠比正常人更強烈，為提升語音品質，曹昱團隊提出基於深度學習的語音增強處理演算法。
該演算法可應用在口語溝通障礙者對話時，有效消除環境噪音如附近的車聲、音樂等，降低訊號失真，讓口語溝通障礙者能較清楚聽到對方的聲音，以實現良好的口語溝通品質，同時提昇人與人、人與機器之間的溝通效率。
另外，目前聽障者主要是透過聽覺輔具改善與外界的溝通，但傳統聽覺輔具在有噪音的環境下，常無法得到理想的聲音品質及語音理解度。為提升聽覺輔器效益和提升溝通品質，曹昱團隊致力將AI語音增強技術應用於聽覺輔具上，包括輔聽器、助聽器、人工電子耳，讓聽障人士不只「聽到」更能「聽懂」，降低聽障可能帶來的負面影響，並進一步改善聽損者學習能力和生活品質。
至於口腔癌術後、電子喉、吶語症等構音異常患者，常因口腔動作不協調，造成發音錯誤和語音不清楚，導致溝通障礙和誤會，曹昱團隊則將數項基於AI為基礎的語音增強系統，透過手機，將構音異常患者不清楚的語音轉換為正確的語音發出，提升語音品質和理解度，協助構音異常患者進行表達與溝通，提高與其他人的溝通效率，進而改善人際互動和生活品質。
國科會表示，相關研究成果已發表超過50篇國際期刊論文及120篇國際研討會論文，並與日本、美國和義大利等研究機構進行跨國合作，並獲得國內外各大獎項。曹昱團隊也與仁寶電腦等4間廠商共同合作，將先進AI語音處理技術落地於溝通輔具產品開發，並實際應用於多媒體相關產品開發。
曹昱說，相較於開發更高效的AI機器，研究團隊更著重於運用人工智慧來發展輔具，提供給需要幫助的口語溝通障礙者，讓人工智慧的進步對人類社會有實質上的助益，也讓科學研究更有溫度。