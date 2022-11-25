冬天沒有不見！氣象局估2~3寒流等著報到 南台灣防缺水
今年秋季較為溫暖，9~11月均溫為攝氏25.8度，相較於氣候平均值的攝氏25.1度還高，尤其11月因為太平洋高壓籠罩，目前均溫攝氏24.3度，可能成為歷年最熱的11月，也因為氣溫遲遲未有明顯下降，因此許多民眾疑惑「冬天是否消失了」，對中央氣象預報中心副主任陳怡良表示，今年是連續「反聖嬰現象」的第3年，太平洋「冬冷西暖」的強況將持續至冬末，預估冬季（12月～1月）氣溫正常偏暖一點，不過仍會有寒流和冷氣團影響台灣，雨量整體則較為稀少，提醒民眾可開始把較厚暖的衣物拿出來備用。
記者張志浩/綜合報導
陳怡良指出，展望未來一季，目前熱帶中、東太平洋附近海溫仍偏冷，反聖嬰現象將持續至冬末，明（2023）年春天才會逐漸轉趨正常，氣象局分析過去歷史資料表示，反聖嬰年的台灣冬季有氣溫較冷、雨量略少的特徵，但不同反聖嬰年份對台灣的影響差異性大，綜合檢視各國模式的預報資料，研判今年冬季平均氣溫接近正常。
實際溫度分佈上，北部12月均溫在攝氏17.6~18.9度、1月攝氏16~16.9度、2月攝氏16.4~17.6度；中部12月均溫在攝氏18.1~19.3度、1月攝氏16.6~17.2度、2月攝氏16.9~18.2度；南部12月均溫在攝氏19~20.2度、1月攝氏17.6~18.2度、2月攝氏18.1~19.4度；東部12月均溫在攝氏19.1~20.1度、1月攝氏17.9~18.6度、2月攝氏18.1~18.9度。
氣象局提醒，雖然秋季較溫暖，對即將到來的冬季感受不明顯，不過冬季仍是較冷的季節，以過往平均來看，台灣12月～1月會有2~3個寒流、4~5個強烈大陸冷氣團、7~8個大陸冷氣團侵襲，未來一季為冷空氣南下影響最頻繁的季節，需要適時做好禦寒措施；此外，氣象局預估冬季雨量偏少，目前南部水庫水位也偏低，民眾應節約用水，以備不時之需。