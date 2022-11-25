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特企／台北國際劇團《很特別的理想之路》　新作熱映中

▲打造沉浸式舞台，互動體驗非洲大草原生命力。（圖／星沙行銷提供）
▲打造沉浸式舞台，互動體驗非洲大草原生命力。（圖／星沙行銷提供）

本報訊

台北國際劇團最新創作，奇幻探險音樂劇《很特別的理想之路之很特別的醫學路》，結合特殊舞台空間與原創音樂，巧妙地將醫學與社會議題放入劇中，讓觀眾與演員進行聲光互動，跟著主角走篇整個宇宙，走向人生與理想的交叉口。歷經3年醞釀，從服裝、編曲到舞台設計，為了呈現更精緻的畫面、沉浸式劇場的體驗，不惜投入大量資金，就是要將台灣的藝文文化立足國際。11月25日至12月4日將演出共10場，邀請民眾前來觀賞。

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導演江佩潔從小就懷抱醫學夢，大學時受到藝文的薰陶下，揮別眼前的不安因子，勇敢到國外深造。幾年前回台後，對於推動藝文發展身感重任的江佩潔，從2018年開始籌備這齣《很特別的理想之路之很特別的醫學路》，不但用戲劇實踐她的醫學夢，也融入臺灣獨特的文化、樂曲、人情風俗等，讓江佩潔立基臺灣作為亞洲藝文發展的首站。

2020年，一夕之間爆發新冠病毒，疫情蔓延全球，音樂劇被迫取消，期待已久的作品因此停擺，種種因素累積層層失落的情緒，但江佩潔卻以不同眼光來看待，花費了一年的時間將京劇這一門綜合藝術融入在街舞文化，考驗演員的表演，在服裝、道具、化妝、臉譜以及燈光、音響下醞釀出不同的火花。

《很特別的理想之路之很特別的醫學路》不旦讓觀眾在現場可以跟著演員、場景互動下進行沉浸表演體驗，也帶領觀眾隨著場景的轉換被帶返當時夢想的初衷，激發出許多與劇情共鳴的漣漪。在服裝的部份，為了展現服裝設計的藝術創造力，導演江佩潔將中西醫學文化、政治文化暗藏在服裝設計裡，從配件顏色的選用、拼接的模式、縫紉的技巧都放入許多意識型態，把傳統內涵、服裝設計美學與創造力三者相關的藝術概念並存。

《很特別的理想之路》舞臺設計，是導演精心構思的藝術場景，由臺灣藝術家繪製，讓舞臺成為富有層次感的奇幻空間，甚至將非洲生態遼闊感搬到舞臺上，在劇場內來場大自然的實時體驗。整個舞臺藝術引領觀眾進入完全釋放的空間，透過沉浸式的體驗，讓觀眾與演員可以一起進行音樂與肢體上的對話，舞臺劇像電影般的聲光效果，藉由細緻的畫質、絢麗的燈光，帶領觀眾享受一場行動藝術響宴。

《很特別的理想之路》以奇幻藝術的場景襲捲藝文風潮，更以原創音樂歌曲突破表演藝術者與觀眾的界線，音樂劇中的樂曲與舞蹈，展現的不單只是一場表演，更是跳脫常規的情境翻轉，打破既有的內心框架，跟著演員沉浸式互動，提升對於自身生命價值與人生目的深度思考，探險內心理想的初衷，展現的不僅是藝術，更是生命的交流。觀眾在華麗舞臺的變幻中配合不同曲風的原創音樂，穿梭在奇幻與藝術之間，看似科學博物館，但其實是美術館，一張張的畫成為導演在鏡頭下的最佳題材，由不同風格的投影美術巧妙與戲劇橋段搭配，讓觀眾身歷其境與主角一起冒險，踏進人生轉運站的旅程，演員和觀眾彼此療癒，一起體驗奇幻藝術空間。

【探險音樂劇–很特別的理想之路之很特別的醫學路】
2022巡迴場次：松山文創園區
展出日期：11／25～12／4（兩週十場）

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