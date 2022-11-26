慶祝50周年、限量50輛 ─ BMW推出全新世代3.0 CSL

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全新3.0 CSL集BMW M GmbH 五年來的賽事經驗精華於一身，有著優雅外觀、經典跑車座艙、輕量化結構、直六引擎、手排變速系統與後輪驅動，全都是BMW M GmbH傳統造車元素，加上最新科技，彰顯50 年打造出頂級性能魅力坐駕之終極象徵。
為紀念3.0 CSL問世50周年，全新3.0 CSL將僅限量生產50輛，並都有專屬序號，每輛車都會在德國下巴伐利亞州穆森寧的工廠精心製作，獨特的內部碳纖維強化塑料材質 〈CFRP〉 部件，是由專門指派的車身專家在慕尼黑和位於蘭茨胡特的BMW集團部件工廠手工生產。
極具紀念意義的全新3.0 CSL就連外觀塗裝也很講究，BMW還構思了專屬的流程，每個單獨部件都有其獨特顏色設計。此外，BMW還特組成了一支30名由具有專業資格且經驗豐富的技術人員的組裝團隊，用以精心打造全新3.0 CSL，組裝一輛全新3.0 CSL共需10天的時間。
當年為賽道而生的3.0 CSL，其賽車版本在1973年拿下首次ETCC歐洲房車錦標賽冠軍，並自1975至1979年共蟬聯了五屆該賽事冠軍，同時期，3.0 CSL在歐洲戰功彪炳，甚至在1975年於美國的賽事中也拿下冠軍，如此強大基因，也造就BMW M GmbH優良血統。
3.0 CSL的CSL代表著Coupé、Sport、Leichtbau〈Coupe、Sport、Lightweight〉三個字。全新3.0 CSL同樣有著寬體化外觀設計，並有著包括：前擾流翼、前葉子鈑擾流翼、車頂擾流翼，以及與前輩看齊的專屬大型尾翼之全套空力套件。而當年的3.0 CSL大量採用鋁製鈑件來減輕重量以達到6.2kg/hp的亮眼馬力重量比，如今這樣的傳統也延續到最新的3.0 CSL，其驅動和懸吊技術源自 BMW M GmbH 針對賽車和高性能跑車的最新開發成果，並且導入智慧輕量化結構，透過大量使用碳纖維材質，讓新3.0 CSL創造達2.9kg/hp之極優異馬力重量比。儘管新3.0 CSL只會生產50輛，但它依然經過完整的空氣動力測試，包括約200工作小時的優化車輛氣流與空氣動力平衡，以及在風洞中心中進行50小時的測試，同時，也以兩輛預產車進行相關安全碰撞測試，以滿足法規要求。
而新3.0 CSL裝配了前20吋、後21吋金色細絲輻條造型鍛造輕合金輪圈，承襲1970年代風格，並採中央鎖設計，再搭配上米其林專為期開發的跑胎，且在胎壁上還印有50字樣，同為50周年紀念，這也是BMW M GmbH另一項設計巧思。
而在外觀最受人注目的，當屬承襲前輩、有如蝙蝠車的大型尾翼，搭配後下分流器，給予後軸更大的下壓力，以利提供後軸更好的循跡力。分流器兩側則為左右四出鈦合金排氣尾段，尾燈採特創新照明技術，裡用細光條勾勒出漂浮感，讓整體車尾造型更富張力與立體感。
新3.0 CSL外觀彩繪完全承襲過去傳統，以阿爾卑斯白色為基底，搭配藍、紫、紅三色條紋彩繪，而且還針對22個單獨不同材質部件，手工塗繪，外觀塗繪共需花6個工作天才能完成，每一格部件都要玩秤共8道塗裝工序，使得每輛車共需完成134道噴漆工序，若加上所有小零件與特殊車型所需噴漆，共需要6,700 道手工工序，才能完成整輛車外觀塗裝工程。新3.0 CSL車門和車頂上的數字彩繪，同樣是源自早期賽車風格，50就代表著BMW M GmbH 的周年紀念，另外在C柱上的BMW廠徽，亦為被稱為Hofmeister kink的經典設計。
新3.0 CSL與當年的3.0 CSL 相同，都搭載了BMW當代最強的直列六缸引擎；新3.0 CSL搭載M4 GT3相同系列的直列六缸引擎，具M TwinPower Turbo技術，可輸出560hp最大馬力與550Nm最大扭力，引擎最高轉速可達7,200rpm。而新3.0 CSL對於本格派車迷而言的另一個亮點，就是配置了傳統的6速手排變速系統，而且還特別使用了1970年代的排檔頭，特別有懷舊感，同時，它也有換檔補油輔助功能。
新3.0 CSL亦搭載有Active M 差速器與M動態模式的 DSC動態穩定控制動態穩定系統，可依據車輛行駛狀態，調整鎖定效果，讓後軸左右輪面對不同摩擦力路面時，有最好的牽引力。
新3.0 CSL亦搭載有Active M 差速器與M動態模式的 DSC動態穩定控制動態穩定系統，可依據車輛行駛狀態，調整鎖定效果，讓後軸左右輪面對不同摩擦力路面時，有最好的牽引力。同時，M Traction Control牽引力控制系統提供十段可調功能，讓駕駛可更自在的控制後輪的動力輸出狀態。
新3.0 CSL同樣有幾乎達50：50的完美前後配重，前：雙接頭彈簧柱、後：多連桿懸吊皆具M運動化設定，並配有電子阻尼可調之主動式M避震系統，可變比率的 M Servotronic 轉向系統。煞車部分則是搭載M碳陶瓷製動系統，前軸配置六活塞卡鉗，搭配400x38mm的陶瓷碟盤，後軸則是單活塞卡鉗配380x28陶瓷碟盤。
前述新3.0 CSL盡可能地達到輕量化，幾乎車身都使用碳纖維強化塑料材質 〈CFRP〉，其中車頂、引擎蓋、後行李廂蓋都使用碳纖維製成，前後葉子鈑、側裙、後分流器與後尾翼採用了高科技材料。而車頂的後擾流翼則是用玻璃纖維增強塑料製成，鈦金屬打造的排氣系統，也比鋼製品輕了約4.3公斤。懸吊系統則是以鑄鋁製成。
進入座艙，同樣大量使用碳纖維材質，並且取消了後座，取而代之的是可放置兩頂安全帽的置物空間，車門飾板也是採CFRP材質。同時配置了戰鬥感十足的M Carbon桶型座椅，連同M安全帶、M方向盤都是以Alcantara材質包覆，另在中控台、門檻與座椅上都印有車型徽飾，以示身分，而最重要的是在手套箱則有流水編號字樣，每輛車都會有專屬的編號。