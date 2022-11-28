明晚變天轉濕冷！北台灣最低溫下探13度 一路冷到週五
今（28）日白天各地大多為多雲到晴好天氣，台北市高溫都回升到攝氏31.3度，北台灣部分地區高溫甚至達到攝氏32到33度，中南部地區高溫也在攝氏30度以上，不過這樣溫暖的天氣即將轉變！中央氣象局預估，明（29）日傍晚開始受到鋒面通過加上東北季風增強影響，各地氣溫逐漸下滑且北部、東半部地區將轉為有局部短暫雨的天氣，週三（11/30）一整天氣溫像溜滑梯一樣快速下降，預計週三晚間到週四（12/1）清晨將是這波冷空氣影響最明顯的時候，預期北台灣低溫只剩攝氏16度左右，部分沿海空曠地區最低溫更下探攝氏13到14度，且整天都相當濕冷，和這幾天相較氣溫驟降攝氏10度以上，體感上會感覺寒意相當明顯，提醒民眾要特別留意。
記者張勵德/綜合報導
氣象局預報員黃恩鴻指出，明日白天各地依舊維持多雲到晴的穩定天氣，西半部地區高溫仍有攝氏29到33度，感受上稍微偏熱一些。不過入夜後東北季風增強加上水氣偏多，不僅風力明顯增強，中部以北、東半部地區也將轉為有局部短暫雨的天氣。這波東北季風預計將持續影響到週五（12/2），週三晚間到週四清晨將是這波冷空氣影響最明顯的時候，北部地區低溫僅剩攝氏16度左右，沿海空曠地區不排除下探攝氏13到14度，其他地區低溫約攝氏18到19度，與這幾天高溫相差超過攝氏10度以上，感受上寒意相當明顯。
此外，由於這波東北季風帶來的水氣偏多，週二晚間到週五北部及東半部地區將轉為有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、大台北及宜蘭、花蓮雨勢較為明顯，至於中南部地區大致維持多雲到晴，白天高溫仍有攝氏30度左右，日夜溫差較大，早出晚歸請注意保暖。
黃恩鴻說，週末（12/3~12/4）東北季風逐漸減弱，中部以北、宜蘭、花蓮氣溫稍微回升，高溫可回到攝氏25到27度，低溫約攝氏20度。北部及東半部地區降雨稍微趨緩，降雨空檔時間變長，其他地區維持多雲到晴。