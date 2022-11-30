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從容旅行的堅強後盾 Land Rover Discovery Sport P250 R-Dynamic SE 輕旅行後的頓悟

▲ 從容旅行的堅強後盾 Land Rover Discovery Sport P250 R-Dynamic SE 輕旅行後的頓悟
▲ 從容旅行的堅強後盾 Land Rover Discovery Sport P250 R-Dynamic SE 輕旅行後的頓悟

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旅行的意義，可能是品嚐夜的巴黎、踏過下雪的北京，更可能是擁抱熱情的島嶼，但對於多數人而言，要能恣意感受旅行樂趣，「游刃有餘」可能會是讓這趟旅行放鬆的關鍵；行程安排的鬆緊、對於突發狀況的應變能力，都會不可或缺的必備因素。若是自駕行程安排，車輛的能耐如何對應旅程所有變數，相信都能讓旅行意義變得更形精彩。

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陪伴此次中部三天兩夜輕旅行的，Land Rover 2023 年式 Discovery Sport P250 R-Dynamic SE 車型，建議售價新台幣 236 萬元。
陪伴此次中部三天兩夜輕旅行的，Land Rover 2023 年式 Discovery Sport P250 R-Dynamic SE 車型，建議售價新台幣 236 萬元。
駕著 Land Rover 最新 2023 年式 Discovery Sport P250 R-Dynamic SE 車型來趟中部的三天兩夜旅行，在尚未出發前的行李規劃上，就已顯得相當有餘裕，五人乘坐時高達 963 公升的後廂行李空間，一次塞入三只大尺吋旅行箱仍顯游刃有餘，面對旅行中突如其來的血拼購物，也仍有空間餘裕可供裝載。

五人乘坐時就可擁有高達 963 公升的後廂行李空間。
五人乘坐時就可擁有高達 963 公升的後廂行李空間。
塞入三只大尺吋旅行箱仍顯游刃有餘，面對旅行中突如其來的血拼購物，也仍有空間餘裕可供裝載。
塞入三只大尺吋旅行箱仍顯游刃有餘，面對旅行中突如其來的血拼購物，也仍有空間餘裕可供裝載。
後座椅背中央獨立傾倒設計，增加移動時拿取行李廂物品的便利性。
後座椅背中央獨立傾倒設計，增加移動時拿取行李廂物品的便利性。
60:40分離式後座椅背設計。
60:40分離式後座椅背設計。
當然，多年來讓 Discovery Sport 受到全球消費者青睞的，那第三排座椅的乘坐彈性更是關鍵，或許第三排乘坐機能非時刻受用，但面對偶一為之的孝親行程、呼朋引伴的旅程計畫等，Discovery Sport 的優異空間效能都是讓旅程安排更為彈性、面對預期以外的變化能有更多應對能力的本事。更重要的是，在不到 4.6 米的車身長度中可達成此空間機能，展現在台灣道路環境的高靈活度，不用開著偌大七人座休旅車望著停車格飲恨，Discovery Sport 優異空間效率展露無遺。

第三排座椅提供人物乘載的彈性，需要額外加價 46,700 元選配。
第三排座椅提供人物乘載的彈性，需要額外加價 46,700 元選配。
七人乘坐時後廂空間就顯得比較小，但這是所有5+2人座休旅車款的相同狀況。
七人乘坐時後廂空間就顯得比較小，但這是所有5+2人座休旅車款的相同狀況。
後廂兩側有第二排座椅椅背快速傾倒按鍵，相當便利。
後廂兩側有第二排座椅椅背快速傾倒按鍵，相當便利。
第二、三排座椅全數傾倒時，可以形成相當寬敞平整的置物空間。
第二、三排座椅全數傾倒時，可以形成相當寬敞平整的置物空間。
2741mm 軸距長度搭配得宜的空間安排，第二排乘坐空間相當寬敞。
2741mm 軸距長度搭配得宜的空間安排，第二排乘坐空間相當寬敞。
第二排座椅具備椅背角度調整與前滑移機制。
第二排座椅具備椅背角度調整與前滑移機制。
第二排具備空調出風口與溫度調整機制。
第二排具備空調出風口與溫度調整機制。
自台北前往中部首站，選擇台中新開幕不久的李方艾美酒店作為下榻目的地，重新翻新修整的李方艾美酒店為富含歷史人文的台中市中區帶來一抹新意，就如同 Discovery Sport P250 R-Dynamic SE 座艙內整體控台給人的感受般，在傳統 Land Rover 品牌最具特色的方正格局中，透過細節與科技的安排，如控台中央的 10 吋觸控螢幕與 Pivi Pro 系統，讓整體車內科技氛圍提升，連接當代人習慣的 3C 生活，且經過多次的進化，Pivi Pro 系統介面也更為直覺易懂。唯一可惜的是受限晶片短缺問題，全數位儀表板仍缺席，取而代之的是雙環是儀表搭配數位顯示幕，但對於偏好傳統類比顯示介面的自身而言，此般儀表設計反而呈現新舊融合的完美比例。

台中李方艾美酒店可說是近期話題相當高的新旅店。
台中李方艾美酒店可說是近期話題相當高的新旅店。
中控臺佈局完美延續品牌特色，並在方正的架構基調中置入新科技。
中控臺佈局完美延續品牌特色，並在方正的架構基調中置入新科技。
受限晶片短缺問題，全數位儀表板仍缺席，取而代之的是雙環是儀表搭配數位顯示幕。
受限晶片短缺問題，全數位儀表板仍缺席，取而代之的是雙環是儀表搭配數位顯示幕。
多功能皮革方向盤具備電動調整功能。
多功能皮革方向盤具備電動調整功能。
控台中央整合 10 吋觸控螢幕與 Pivi Pro 系統，下方的空調與 Terrain Response 2 第二代全地形反應系統控制介面也別具巧思。
控台中央整合 10 吋觸控螢幕與 Pivi Pro 系統，下方的空調與 Terrain Response 2 第二代全地形反應系統控制介面也別具巧思。
標配駕駛座 12 向與副駕駛座 10 向電動調整機制。
標配駕駛座 12 向與副駕駛座 10 向電動調整機制。
全景式固定玻璃天窗為試駕車型等級標配。
全景式固定玻璃天窗為試駕車型等級標配。
2023 年式 Discovery Sport 車系標配 Meridian 400W 音響系統。
2023 年式 Discovery Sport 車系標配 Meridian 400W 音響系統。
手機無線充電也為標配。
手機無線充電也為標配。
不同於當前政商中心的七期重劃區，台中市中區較為狹窄的街道規劃，意外展現 Discovery Sport 的靈活優勢，且透過輕油電混合動力系統的幫忙，不僅怠速熄火再啟動時的震動消弭許多，也讓整體加速曲線輕快易控，市區中頻繁的起步加速過程輕鬆寫意，絲毫感受不出四輪驅動系統傳統予人的黏滯與拖重感。1727mm 的車身高度，遊走各大停車空間也毫不礙事，且對於自身 170cm 身高的體型而言，適切的坐著點讓進出車內座椅時相當省力，對於長輩乘坐而言也添增幾分貼心。

由古蹟建築所改建而來的宮原眼科，早已是許多觀光客前往台中必去景點。
由古蹟建築所改建而來的宮原眼科，早已是許多觀光客前往台中必去景點。
太陽餅博物館不僅可品嚐與購買手工製作的太陽餅，還可認識太陽餅的歷史。
太陽餅博物館不僅可品嚐與購買手工製作的太陽餅，還可認識太陽餅的歷史。
新市政公園已成許多台中民眾的休憩場所。
新市政公園已成許多台中民眾的休憩場所。
台中綠光計畫范特喜文創聚落有相當多的創意小店。
台中綠光計畫范特喜文創聚落有相當多的創意小店。
綠光計畫范特喜文創聚落中隱藏了一間製餃研所 Dumpling Lab.，擁有高人氣的煎餃菜色。
綠光計畫范特喜文創聚落中隱藏了一間製餃研所 Dumpling Lab.，擁有高人氣的煎餃菜色。
製餃研所 Dumpling Lab. 位於范特喜-綠光計劃二樓。
製餃研所 Dumpling Lab. 位於范特喜-綠光計劃二樓。
多口味煎餃再鋪上一層松露滑蛋，還有什麼比這更奢華的下午茶選擇？
多口味煎餃再鋪上一層松露滑蛋，還有什麼比這更奢華的下午茶選擇？
除了台中市區的舊城區巡禮，更安排位於嘉義縣古坑鄉的咖啡品嚐之旅，循著高速公路南下，先前往斗南鎮稍事休息，透過當地小吃如圓環胡記脆皮臭豆腐、徐記肉圓等知名店家，飽餐一頓之際，也為此趟旅行留下專屬於五臟廟的記憶。餐後沿著 158乙 縣道與 149 縣道，往古坑前進，沿途大片的稻田、非鋪裝路面的風景變遷，猶如自然的導航地圖般隱約著告知旅人目的地的方向正確性。

158乙 縣道沿路多處綠色隧道。
158乙 縣道沿路多處綠色隧道。
從158乙 縣道轉進 149 縣道，開始出現非鋪裝路面路況，但對於 Discovery Sport 而言都是小菜一碟。
從158乙 縣道轉進 149 縣道，開始出現非鋪裝路面路況，但對於 Discovery Sport 而言都是小菜一碟。
Discovery Sport P250 R-Dynamic SE 的動力系統，面對 149 縣道陡坡絲毫不顯懼色，249ps 最大馬力與 365Nm 最大扭力成為了面對未知旅途的好幫手，但更讓人從容不迫的，是 212mm 的離地高度，雖然此途拜好天氣所賜，並未遭遇任何雨彈攻擊，但高達 600mm 的涉水深度，相信對於許多熱愛戶外活動的玩家們會是個備而不用的利器，面對不可預知的大自然做好萬全準備，絕對是出遊前最正確的觀念。

Discovery Sport P250 R-Dynamic SE 搭載 2.0 升渦輪增壓汽油引擎，可輸出 249ps 最大馬力與 365Nm 最大扭力。
Discovery Sport P250 R-Dynamic SE 搭載 2.0 升渦輪增壓汽油引擎，可輸出 249ps 最大馬力與 365Nm 最大扭力。
212mm 離地高度大幅增加路面適應能力。
212mm 離地高度大幅增加路面適應能力。
挑戰高難度的越野路段，也不在此行旅行規劃內，Discovery Sport P250 R-Dynamic SE 原廠所配置的輪胎規格也不諳此道，但可不代表 Discovery Sport P250 R-Dynamic SE 就沒有爬山涉水的能力，Terrain Response 全地形反應系統的威名早已遠播，第二代系統更優化了整體反應能力，且對於多數用車者的好處是，駕駛者僅需判斷當前行使路面種類，接著選擇 Terrain Response 2 第二代全地形反應系統對應的模式即可，你傻瓜沒關係，但這系統可是聰明得很，當選對了模式，搭配柔韌設定的懸吊，盡可能的減少顛簸路面對於座艙內駕駛與乘客的衝擊，除了極少數、未經開發或開放的路段，多數的景點與秘境都能輕騎過關，面對預期之外的路線或路況，有了強悍路面適應力的 Discovery Sport 陪伴，更是讓旅行倍感安穩的強大後盾。

 Terrain Response 2 第二代全地形反應系統擁有多樣行車模式選擇，駕駛僅需判斷路面狀況即可。
 Terrain Response 2 第二代全地形反應系統擁有多樣行車模式選擇，駕駛僅需判斷路面狀況即可。
柔韌設定的懸吊，可盡量減少顛簸路面對於座艙內駕駛與乘客的衝擊。
柔韌設定的懸吊，可盡量減少顛簸路面對於座艙內駕駛與乘客的衝擊。
啜飲著古坑自豪的咖啡，望著山下的自然美景，停放在一旁的Discovery Sport P250 R-Dynamic SE，泰然自若的展現驕傲，「完美交付主人給予的各種任務」，似乎是其信心來源的背後態度。確實，在此趟的旅行中，從空間機能、動力性能、科技配備到最擅長的路面適應能力，Discovery Sport P250 R-Dynamic SE 展現了無可挑剔的完美演出，更難能可貴的是，身為英系越野名家，Discovery Sport P250 R-Dynamic SE 沒有高不可攀的嚇人價格，取而代之的是物有所值的定位，與同級居冠的行車質感與獨特性。

雲林縣古坑鄉的阿比加精品咖啡，擁有相當寬敞且通透的用餐環境。
雲林縣古坑鄉的阿比加精品咖啡，擁有相當寬敞且通透的用餐環境。
招牌鬆餅搭配古坑咖啡，不僅釋放常居都會的壓力，為旅途中帶來完美的午後清閒時光。
招牌鬆餅搭配古坑咖啡，不僅釋放常居都會的壓力，為旅途中帶來完美的午後清閒時光。
與 Discovery Sport P250 R-Dynamic SE 結束此趟中部輕旅行後，對於旅行的意義，似乎又有了更多元的認識，選對旅伴、找對座駕，就像 Land Rover 的姿態一樣，每趟旅行都可安心又優雅的留下回憶。

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