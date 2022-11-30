▲ 從容旅行的堅強後盾 Land Rover Discovery Sport P250 R-Dynamic SE 輕旅行後的頓悟

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駕著 Land Rover 最新 2023 年式 Discovery Sport P250 R-Dynamic SE 車型來趟中部的三天兩夜旅行，在尚未出發前的行李規劃上，就已顯得相當有餘裕，五人乘坐時高達 963 公升的後廂行李空間，一次塞入三只大尺吋旅行箱仍顯游刃有餘，面對旅行中突如其來的血拼購物，也仍有空間餘裕可供裝載。
當然，多年來讓 Discovery Sport 受到全球消費者青睞的，那第三排座椅的乘坐彈性更是關鍵，或許第三排乘坐機能非時刻受用，但面對偶一為之的孝親行程、呼朋引伴的旅程計畫等，Discovery Sport 的優異空間效能都是讓旅程安排更為彈性、面對預期以外的變化能有更多應對能力的本事。更重要的是，在不到 4.6 米的車身長度中可達成此空間機能，展現在台灣道路環境的高靈活度，不用開著偌大七人座休旅車望著停車格飲恨，Discovery Sport 優異空間效率展露無遺。
自台北前往中部首站，選擇台中新開幕不久的李方艾美酒店作為下榻目的地，重新翻新修整的李方艾美酒店為富含歷史人文的台中市中區帶來一抹新意，就如同 Discovery Sport P250 R-Dynamic SE 座艙內整體控台給人的感受般，在傳統 Land Rover 品牌最具特色的方正格局中，透過細節與科技的安排，如控台中央的 10 吋觸控螢幕與 Pivi Pro 系統，讓整體車內科技氛圍提升，連接當代人習慣的 3C 生活，且經過多次的進化，Pivi Pro 系統介面也更為直覺易懂。唯一可惜的是受限晶片短缺問題，全數位儀表板仍缺席，取而代之的是雙環是儀表搭配數位顯示幕，但對於偏好傳統類比顯示介面的自身而言，此般儀表設計反而呈現新舊融合的完美比例。
不同於當前政商中心的七期重劃區，台中市中區較為狹窄的街道規劃，意外展現 Discovery Sport 的靈活優勢，且透過輕油電混合動力系統的幫忙，不僅怠速熄火再啟動時的震動消弭許多，也讓整體加速曲線輕快易控，市區中頻繁的起步加速過程輕鬆寫意，絲毫感受不出四輪驅動系統傳統予人的黏滯與拖重感。1727mm 的車身高度，遊走各大停車空間也毫不礙事，且對於自身 170cm 身高的體型而言，適切的坐著點讓進出車內座椅時相當省力，對於長輩乘坐而言也添增幾分貼心。
除了台中市區的舊城區巡禮，更安排位於嘉義縣古坑鄉的咖啡品嚐之旅，循著高速公路南下，先前往斗南鎮稍事休息，透過當地小吃如圓環胡記脆皮臭豆腐、徐記肉圓等知名店家，飽餐一頓之際，也為此趟旅行留下專屬於五臟廟的記憶。餐後沿著 158乙 縣道與 149 縣道，往古坑前進，沿途大片的稻田、非鋪裝路面的風景變遷，猶如自然的導航地圖般隱約著告知旅人目的地的方向正確性。
Discovery Sport P250 R-Dynamic SE 的動力系統，面對 149 縣道陡坡絲毫不顯懼色，249ps 最大馬力與 365Nm 最大扭力成為了面對未知旅途的好幫手，但更讓人從容不迫的，是 212mm 的離地高度，雖然此途拜好天氣所賜，並未遭遇任何雨彈攻擊，但高達 600mm 的涉水深度，相信對於許多熱愛戶外活動的玩家們會是個備而不用的利器，面對不可預知的大自然做好萬全準備，絕對是出遊前最正確的觀念。
挑戰高難度的越野路段，也不在此行旅行規劃內，Discovery Sport P250 R-Dynamic SE 原廠所配置的輪胎規格也不諳此道，但可不代表 Discovery Sport P250 R-Dynamic SE 就沒有爬山涉水的能力，Terrain Response 全地形反應系統的威名早已遠播，第二代系統更優化了整體反應能力，且對於多數用車者的好處是，駕駛者僅需判斷當前行使路面種類，接著選擇 Terrain Response 2 第二代全地形反應系統對應的模式即可，你傻瓜沒關係，但這系統可是聰明得很，當選對了模式，搭配柔韌設定的懸吊，盡可能的減少顛簸路面對於座艙內駕駛與乘客的衝擊，除了極少數、未經開發或開放的路段，多數的景點與秘境都能輕騎過關，面對預期之外的路線或路況，有了強悍路面適應力的 Discovery Sport 陪伴，更是讓旅行倍感安穩的強大後盾。
啜飲著古坑自豪的咖啡，望著山下的自然美景，停放在一旁的Discovery Sport P250 R-Dynamic SE，泰然自若的展現驕傲，「完美交付主人給予的各種任務」，似乎是其信心來源的背後態度。確實，在此趟的旅行中，從空間機能、動力性能、科技配備到最擅長的路面適應能力，Discovery Sport P250 R-Dynamic SE 展現了無可挑剔的完美演出，更難能可貴的是，身為英系越野名家，Discovery Sport P250 R-Dynamic SE 沒有高不可攀的嚇人價格，取而代之的是物有所值的定位，與同級居冠的行車質感與獨特性。
與 Discovery Sport P250 R-Dynamic SE 結束此趟中部輕旅行後，對於旅行的意義，似乎又有了更多元的認識，選對旅伴、找對座駕，就像 Land Rover 的姿態一樣，每趟旅行都可安心又優雅的留下回憶。