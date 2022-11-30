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為夫出征勇闖政治路！馬來西亞首相夫人旺阿茲莎

▲旺阿茲莎是馬來西亞首相安華從政路上的重要支柱。（圖／美聯社／達志影像）
▲旺阿茲莎是馬來西亞首相安華從政路上的重要支柱。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心謝佩蓁／綜合報導

馬來西亞首相安華上任之後，宣布不拿薪水、不買新的首相座車、不翻修辦公室，拒絕各種浪費公帑的行為。部份人士認為安華此舉是在作秀，但熟悉他的人則認為，安華花了20多年才走完這段首相路，從壯年走到老年，對於75歲的他來說，錢已是身外之物，擔任首相最重要的是實踐理想、為國服務。在安華這段艱困顛簸的政治路上，最重要的支柱，莫過於他的夫人旺阿茲莎。

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▲安華宣誓就任首相時，旺阿茲莎也陪在他的身邊。（圖／美聯社／達志影像）
▲安華宣誓就任首相時，旺阿茲莎也陪在他的身邊。（圖／美聯社／達志影像）
70歲的旺阿茲莎原本是眼科醫生，家世背景良好，當年她的父親對於女兒要跟安華姞婚極力反對，還是馬哈迪出馬充當「說客」，才促成了這樁婚事。兩人在1980年結婚，婚後陸續生下6名兒女。安華與旺阿茲莎結婚後，仕途一帆風順，一路官拜副首相。旺阿茲莎既是醫生又是副首相夫人，過著人人稱羨的生活，然而這一切都在安華1998年與馬哈迪鬧翻，之後被革除職位，並因雞姦、貪腐等罪名入獄6年而改變。自此，旺阿茲莎的人生風雲變色，起了翻天覆地的變化。

▲旺阿茲莎為了安華代夫出征時，曾被譏諷為「囚犯之妻」。（圖／美聯社／達志影像）
▲旺阿茲莎為了安華代夫出征時，曾被譏諷為「囚犯之妻」。（圖／美聯社／達志影像）
為了守住丈夫的江山，旺阿茲莎在安華入獄後成立了「公正黨」，這個黨說穿了就是「安華黨」。安華不在身邊時，旺阿茲莎擔起反對黨領袖的重責大任，帶領公正黨開疆闢土，自己也出馬角逐國會議員，並且連戰皆捷，更在2018年擔任馬來西亞首位女性副首相。

▲安華與旺茲莎是人生路途的重要伴侶。（圖／美聯社／達志影像）
▲安華與旺茲莎是人生路途的重要伴侶。（圖／美聯社／達志影像）
相較於安華的硬漢性格，旺阿茲莎則是個性溫柔婉約，據說她經常拿著扇子，幫自己也幫民眾搧風，從這點可以看出她體貼的一面，也因此無論她官作的多大，從沒有人以「鐵娘子」稱呼她。從副首相夫人到副首相，這一次旺阿茲莎以首相夫人的身分和安華共同分享榮耀。無論角色如何改變，旺阿茲莎說：「我還是我，還是同一個人。」

▲旺阿茲莎是馬來西亞第一位女性副首相。（圖／美聯社／達志影像）
▲旺阿茲莎是馬來西亞第一位女性副首相。（圖／美聯社／達志影像）

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