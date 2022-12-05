特企／羅芙奧秋季拍賣會圓滿收槌　國際藝術家表現亮眼

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本次重點拍品 Lot 031 丁雄泉《夏日午後》高掛於台北預展現場，繽紛色彩吸引大量觀眾駐足，其仕女主題畫作以台幣840萬元成交，丁氏臨摹莫迪里亞尼的裸女作品（Lot 048＆049）也同樣成為多組買家競逐標的。而巴黎畫派在世名家安德烈．布拉吉利，市場表現熱絡， Lot 033《秋谷裡的馬群》和 Lot 034《榭爾河畔輕騎》兩幅馬匹題材優美畫作，分別以台幣384萬元和120萬元喜獲新主。
日本當代藝術家，表現依然奪目，平子雄一 Lot 067《閑散》以台幣240萬元成交。土屋仁応 Lot 056《貓》木雕作品，經現場與網路買家多口競價，最終以成交價台幣156萬元成交。草間彌生、六角彩子版畫作品買氣熱絡，依然是市場主流。Lot 024 台灣藝術家洪易《福虎（中型）》以台幣114萬元覓得新主， Lot 029 邱亞才《紅衣人物》以台幣102萬元成交。Lot 013＆014 不二良 No2Good小鼠系列（Mousy），卡通造型雕塑，經現場和電話兩方激戰多回，最終各以台幣66萬元歡喜成交。
近期市場熱門藝術家蒂埃里．諾爾Thierry Noir、吉斯巴Jisbar（Jean-Baptiste Launay）等初次現身台灣拍場的國際藝術家皆有亮眼成績。薈萃國際專場總經理陳惠黛表示：「全球逐漸走出疫情影響，許多藏家趁此機會出國旅遊，加上大陸藏家因封控與政治因素，此次參與情況不若以往。儘管如此，羅芙奧團隊仍然努力交出不錯的成績單，在變化萬千的市場中不斷發現並推薦潛力優質藝術珍藏。」