特企／羅芙奧秋季拍賣會落幕　趙無極巨作高價落槌

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目前炙手可熱的新一代藝術家表現仍受注目，拉法‧馬卡龍《寵物》300萬起拍經現場電話線上多口競價最終以528萬元高預估成交。Mr Doodle名畫系列作品《吻》取材自維也納最具代表畫家古斯塔夫·克林姆著名作品以220萬起拍以高預估之金額480萬入袋新藏；《海浪》取材自浮世繪畫家葛飾北齋經典之作以360萬穩健敲出覓得買家。日本當代新藝術家，長井朋子拍場上難得大尺幅雙拼佳作《來自白馬的禮物(雙聯幅)》170萬起拍，經過十幾口競價後最後以480萬響亮成交，並打破藝術家拍賣紀錄。甫於泰國20週年展覽《20 YEARS ALEX FACE》當今泰國最具有知名度的藝術家Alex Face頗受追捧《 Cool-headed №1》以40萬起拍，經多口電話現場競價後以132萬超越兩倍高預估金額136萬刷新藝術家藝術家生涯紀錄。
近年藝術市場最炙手可熱的日本藝術家，奈良美智《咖啡杯孩子們（單一件）》作品以3360萬元台幣成交，躍居藝術家雕塑作品前十大；2006年於「A to Z」展覽後繪於居酒屋門版上《告訴我為什麼（A to Z Forever)》也以1080萬元成交。中小雕塑部分也表現亮眼，李真《無心海》以140萬起拍經十口叫價以含佣276萬台幣成交。有著獨特韻味的土屋仁応兩件作品《熊》與《鹿》，也分別以126萬與156萬成交。東條明子《我的選擇》15萬起拍以超越高預估價格36萬成交。
會後羅芙奧藝術部總經理傅斐郡女士表示，2022年可說是疫情開放時代，國際情勢大環境不好，熱錢浪潮褪去，不論國際或地區性的拍賣公司都處於艱困環境。本次拍賣高潮迭起，新銳藝術家展露頭角，屢創佳績，而經典名家大師作品在合理的估價範圍內，同樣是收藏標的。再次感謝各界收藏家的參與，讓羅芙奧2022秋季拍賣會更加圓滿，羅芙奧藝術集團誠摯的感謝您，期待您下一次的參與。