客語歌手黃宇寒再次入圍金曲　用多元打破刻板印象！

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《客新聞》日前來到給樂音樂在西門町巷弄內的地下練團室，趁著黃宇寒與這次《故事力》專輯的樂手練團空檔，請他與我們分享音樂創作的心路歷程。如果有追蹤黃宇寒的IG會發現，他時常會發一些跳唱、舞蹈影片；我們在訪問期間也可以感受到他的表演天賦以及自己的劇場，總能俐落大方地呈現他想表達的情境。
黃宇寒說自己的舞台概念是學習才藝所培養出來的。從國小開始訓練客語相聲，直挺挺地站在空曠的教室，講話要大聲到讓遠處的老師聽見，語調必須夠「標準」，口氣更必須和平常不一樣，「大家放學都在玩，我就一個人在大禮堂練習，一直去做這件事情當然會反彈，所以小時候很討厭客語。」
客家有流行歌？這才是我想聽的
等到國小畢業，黃宇寒終於脫離客語，卻在國中三年級收到國小主任的訊息，問他要不要參加客語歌謠表演。在這之前，黃宇寒只有聽過山歌、平板、山歌子這類的傳統歌謠，他以為客家人都唱這些，並沒有像當時周杰倫那樣的流行歌。
「我心想，該不會又要練平板吧？如果要練平板，我就要再考慮一下。」國小主任丟了邱幸儀的〈月光光〉給黃宇寒，他聽了才發現，原來客家有流行歌曲。「我想說對嘛！這才是我會想聽的歌！」也埋下他開始對客家流行音樂興趣的種子。
高中時的黃宇寒加入吉他社，開始學著COVER一些客家流行音樂，除了〈月光光〉，他彈謝宇威的〈花樹下〉，也把歌謠〈十八姑娘〉改編成超抒情的木吉他版本。黃宇寒回憶，在一次大學的音樂比賽，以〈月光光〉報名獨唱組，評審的評語卻是「聽不懂客家話，無法評分」，最後也就沒有分數。看到評語的黃宇寒有些憤怒、也有些驚訝，因為同場還有選手以日文歌、韓文歌參賽，「不可能日文韓文都聽得懂吧？為什麼要排擠客語？」
黃宇寒心想，既然這樣他要參加創作組，提供評審老師歌詞與翻譯，「這樣你們就不能說話了吧？」他在大四寫了〈給自己〉，報名政大金弦獎、淡江金韶獎，最後得獎。其中，金韶獎頒獎人更是謝宇威。也因為大學有持續表演、參加比賽，慢慢地認識一些業界的老師們，也認識了現在的夥伴們。
舞蹈鋼琴體育 就沒想過做音樂
近期黃宇寒在臺灣原創流行音樂大獎得獎作品〈揚蝶仔〉在「 StreetVoice 街聲」發布。音樂種類百百款，之所以投入客語的音樂創作，黃宇寒不只是受到當時比賽評審的「激勵」。他跟我們講起了另一段屬於〈揚蝶仔〉的故事。原來，除了客語相關的競賽，黃宇寒小時候也跳芭蕾舞、彈鋼琴，甚至參與許多體育活動。
「我本來以為，我未來的職業是Dancer、舞者，從沒有想過做音樂、當歌手」，黃宇寒說。芭蕾舞跳了10年，國小六年級身高就已經163公分的他，身體素質比其他小朋友好，因此也會參加田徑、躲避球、游泳隊，因為身高優勢，游泳很快就可以碰到牆壁，但卻因為舞蹈傷害與運動傷害。國中時，醫生就建議黃宇寒不要再跳舞了。
原本高中想考舞蹈班的黃宇寒，一瞬間重心被抽離，「不能跳了之後我還有什麼？」心思超齡的他決定朝表演相關科系發展，黃宇寒鐵了心不給自己後路，報名了北藝大、台藝大卻通通落榜，只能回到自己最不希望的傳統正規科系財金系。他大學時的課餘時間拿來參加音樂類的課外活動，進而發現自己可以試著當一位創作歌手。
戳破刻板印象 為客語做些什麼
「我很想要把自己家庭使用的語言放到我的音樂裡面。」黃宇寒認為，現在的環境與以前不一樣了，有各種音樂祭、獨立音樂人的空間，無論是音樂類型或語種都非常多元化，他在台北發現許多不會說客家話的客家人，才發現這個語言好像要消失了。
他提到，有一次在台北聽到一對阿公、阿婆用客語聊天，從小在客庄長大的他，聽得懂他們的聊天內容。「我忽然意識到他們講客語？」回過神來，他反思為什麼自己要感到震驚？黃宇寒說，當時意識到「如果自己再不做點什麼，自己會後悔。我想要為這個語言做一些事情，我會做的只有寫歌、唱歌，我就用我的方式來努力。」
黃宇寒認為，語言可以體現一個環境，每個詞彙都有最適合的語言，就像他認為用「拂（fud5）掉」這個詞來描述快速「掃除」食物最傳神。桃園也有一些屬於桃園才會使用的詞彙，透過語言可以讓人理解地方的文化，音樂也一樣，希望大家聽完後可以了解這個地區，也戳破大家刻板印象，否則大家腦袋只有〈客家本色〉，甚至客家人很小氣。
家人也問過他為什麼不唱華語歌？黃宇寒說，他認為不同的語言適合寫不同的主題，從客語開始他比較有自信，他第一張專輯《有時有日》寫小時候童年的快樂生活，第二張《虛空現下》唱長大後對對社會網路霸凌的觀察，今年10月發行的《故事力》則述說音樂與故事可以帶給大家力量，也向大家分享自己確診後聲音轉變的故事。
青春只有一次 就是專注做音樂
在《故事力》之前，發行兩張專輯都入圍金曲獎，尤其去年《虛空現下》，網路上不少人看好黃宇寒有機會拿獎，但最終仍抱憾而歸。黃宇寒與我們分享他的看法，他認為「如果有（得獎）是更好，但這是附加的，我寫專輯本來就不是為了獎項，一開始出發點是希望延續這個語言，想讓大家聽到台灣現在的母語，改變大家的想法。」
黃宇寒在頒獎前受訪時就曾說過，能不能得獎是天註定，若不是自己的也不會強求，「我覺得沒得獎不需要氣餒，我對我的作品沒有任何後悔，我很專注的在做這些音樂。」青春只有一次，黃宇寒說要拿來做有意義的事，對他來說就是繼續做音樂、繼續發專輯。