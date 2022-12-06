助性侵倖存者創傷復原　勵馨打造療癒空間、籲社會更友善

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勵馨蒲公英性創復原中心近3年服務對象中，有73%的加害人是熟識者，其中46%加害人是家內親屬。勵馨基金會指出，對於熟人性侵的兒少倖存者來說，找到安全的場所和可信任的對象，揭露性侵事件十分困難，不僅面臨身體界限和自主權受損，還會遭受人際與家庭關係的背叛，而對外界環境失去信任，且往往為了隱匿機構或家醜，孩子在求救後，時常未獲適當回應，使其陷入長期受害，或難以對外求助的處境。
據勵馨基金會2021年數據顯示，有36%前來尋求協助的性侵被害人曾遭遇「多重創傷」，意即多次受害、加害者不只一人，或同時遭受性剝削、家庭暴力、兒虐或目睹暴力等傷害。
勵馨基金會執行長王玥好說，「若創傷類型複雜、且創傷事件多次發生，創傷復原歷程時間需要更長。」在「蒲公英性創傷復原中心」服務對象中，有近半數在性侵發生超過20年後，才能開始處理性侵事件帶來的創傷。
王玥好表示，當倖存者到「蒲公英性創傷復原中心」求助時，大多因長年的創傷而出現身心反應、生活與社會適應問題、自我價值低落，以及對性侵事件感到羞愧與自責等情緒，進入較穩定的諮商關係後，諮商師不僅陪伴當事人面對「性創傷」事件，也陪伴倖存者梳理自己的經歷，看見「多重創傷」對自己的身心狀態造成的影響。
勵馨基金會副執行長王淑芬分享「勵馨蒲公英性創傷復原中心」2019至2022年的服務成果，平均在經歷諮商服務1至3年半的時間（約60到160次諮商輔導），協助被害人於「身心反應」、「社會適應」、「生活適應」、「自我價值」、「性侵汙名伴隨的自責」等面向，都出現顯著的改善。
王淑芬說，其中在「生活適應」面向，被害人剛開始諮商時自評分數平均2.83分（滿分5分），到結束諮商後分數大幅成長到4.13分，皆顯示諮商輔導的陪伴能協助被害人開始重建生活、慢慢上軌道，但她強調，每一個人的復原歷程都十分不同，諮商師都會陪伴被害人的步調前進。
影集《她和她的她》帶領大眾探討創傷與性暴力等議題，掀起廣大迴響，丁寧表示，「我想要跟受過傷害的朋友們說：妳們要相信這不是妳們的錯，大人要先勇敢地保護小孩」，強調「重要他人」的陪伴與重要性。
溫郁芳提到在創作劇本時，曾向勵馨基金會做過田野訪談，關於劇中角色揣摩、像是陳以文飾演的「謝老師」、以及于子育飾演的「師母」等，其中角色的互動與對話。
她分享這個故事原型起於自身成長經驗，曾經陪伴身邊受傷的友人，她說這是一個關於「後來怎麼了？」的故事，包括大家怎麼面對創傷，身邊的人又該如何陪伴，希望能透過《她和她的她》一劇，讓社會更加關注性侵害議題，更友善陪伴需要的人，並希望這部戲劇能讓每個人彼此共情與同理。