封控收緊鬆綁不一！中國地方各自為政　網友譏：一國多制

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在部分城市宣布放寬防疫限制的同時，也有一些城市反其道而行，不但沒有放寬過去的防疫政策，反而繼續大張旗鼓興建方艙，或公開宣布要「進一步強化防疫」。
安徽省合肥市仍強調「疫情防控要寸步不讓」，大眾交通、公共場所將進一步強化防疫管控，不僅「落地採檢」繼續嚴格執行，核酸檢驗站也只增不減，要求各級防疫機構對感染者應收盡收，盡快釐清傳染源。
江蘇無錫市政府近來也發布一份關於防疫的紅頭文件，要求各級防疫單位充分認識抗議的「複雜性和艱鉅性」，確保「思想不鬆、手勢不變、，高風險區「應劃盡劃」，涉及風險點位要「應封盡封」等。
另外，山東雖然出入公共場所不需再掃健康碼，各交通站點、港口、高速公路的「落地採檢」也一併取消，但山東當局還投入兩百多億元人民幣修建方艙醫院，顯示出各地防疫措施各自為政的現象。另據《自由亞洲電台》報導，近期不斷有山東居民被強行或騙入方艙隔離，有網友發文指出，各地政府建一個方艙醫院，中央補助10億人民幣，但前提是方艙醫院必須住滿陽性病患。有民間消息披露，每送一人去方艙隔離，防疫人員可獲人民幣3500元。因此，疫情很難清零。
《自由亞洲電台》報導指出，近一週以來，中國衛健委等部門不斷修正防疫政策，而且各地政策不一，讓許多人無所適從，日本野村證券分析師估算，目前中國仍有53個城市實施一些防疫限制措施，受影響人口佔全國3分之1。
在「白紙革命」之後，許多大學都提早放假，讓學生早日返鄉，但仍有部分大學持續風笑，引發學生集體抗議。武漢大學學生抗議校方繼續要求學生上網課，不準學生接收快遞郵件，南京工業大學隨後也因為封校期間發現陽性個案而解封無期，大批學生聚集在校園抗議校方防疫政策。
一名河北學者王先生認為，各地政府在這次放寬疫情防控，除了為拯救瀕臨崩潰的經濟，更重要是要安撫年輕人，「從整體上，他們只是為了緩解白紙運動，所以現在他們為了不出現大規模的革命行動，只能先放寬疫情，未來肯定會更緊。」
中國國務院自上月發布防疫優化二十條之後，不同省市落實措施力度不同，引發社會混亂。針對各地政府各自為政的現象，有推特網友發文嘲諷是「一國兩制」，或稱「一國多制」。