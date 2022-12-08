快訊／花蓮凌晨發生有感地震！芮氏規模5.6　最大震度4級

我是廣告 請繼續往下閱讀
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：水璉、磯崎、鹽寮、西林、花蓮市、銅門、光復、太魯閣、西寶
3級：秀林、紅葉、和平
2級：玉里、富里
● 南投縣地區最大震度3級
3級：奧萬大、合歡山、玉山
2級：埔里、日月潭、信義鄉、竹山、名間、南投市
1級：魚池、國姓
● 臺東縣地區最大震度3級
3級：長濱、成功、東河
2級：海端、池上、利稻
1級：鹿野、卑南、綠島、蘭嶼
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：澳花、武塔、南山
2級：南澳、大同、冬山、宜蘭市、牛鬥、頭城
1級：蘇澳、內城
● 臺中市地區最大震度3級
3級：梨山
2級：德基、烏石坑、霧峰、臺中市、梧棲
1級：大甲
● 彰化縣地區最大震度3級
3級：彰化市、大城
2級：員林
● 雲林縣地區最大震度3級
3級：麥寮
2級：草嶺、古坑、斗六市、四湖、水林
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：阿里山、番路、民雄、太保市、義竹
1級：大埔
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：鯉魚潭
1級：三義、南庄、苗栗市、竹南
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：關西、竹東
1級：五峰、峨眉、竹北市
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 桃園市地區最大震度2級
2級：桃園市
1級：三光、中壢、新屋
● 新北市地區最大震度2級
2級：五分山
1級：雙溪、新北市、五股、淡水、萬里
● 高雄市地區最大震度2級
2級：旗山
1級：桃源、甲仙、六龜、楠梓
● 臺南市地區最大震度2級
2級：七股
1級：東山、楠西、新化、佳里、永康、臺南市、善化
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 臺北市地區最大震度1級
1級：木柵、臺北市
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：三地門、九如、屏東市、新埤
● 澎湖縣地區最大震度1級
1級：馬公市