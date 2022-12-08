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快訊／花蓮凌晨發生有感地震！芮氏規模5.6　最大震度4級

▲8日凌晨，花蓮發生芮氏規模5.6地震，最大震度4級。（圖／中央氣象局）
▲8日凌晨，花蓮發生芮氏規模5.6地震，最大震度4級。（圖／中央氣象局）

記者林盈君/綜合報導

【 12/8 00:59 發稿 ｜ 01:08 新增：內文圖片 】

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8日凌晨12時54分，花蓮縣政府南方 21.6 公里 (位於花蓮縣近海)發生地震，芮氏規模5.6，最大震度4級，震源深度29.8公里。

各地震度級：

● 花蓮縣地區最大震度4級

　4級：水璉、磯崎、鹽寮、西林、花蓮市、銅門、光復、太魯閣、西寶

　3級：秀林、紅葉、和平

　2級：玉里、富里

● 南投縣地區最大震度3級

　3級：奧萬大、合歡山、玉山

　2級：埔里、日月潭、信義鄉、竹山、名間、南投市

　1級：魚池、國姓

● 臺東縣地區最大震度3級

　3級：長濱、成功、東河

　2級：海端、池上、利稻

　1級：鹿野、卑南、綠島、蘭嶼

● 宜蘭縣地區最大震度3級

　3級：澳花、武塔、南山

　2級：南澳、大同、冬山、宜蘭市、牛鬥、頭城

　1級：蘇澳、內城

● 臺中市地區最大震度3級

　3級：梨山

　2級：德基、烏石坑、霧峰、臺中市、梧棲

　1級：大甲

● 彰化縣地區最大震度3級

　3級：彰化市、大城

　2級：員林

● 雲林縣地區最大震度3級

　3級：麥寮

　2級：草嶺、古坑、斗六市、四湖、水林

● 嘉義縣地區最大震度2級

　2級：阿里山、番路、民雄、太保市、義竹

　1級：大埔

● 苗栗縣地區最大震度2級

　2級：鯉魚潭

　1級：三義、南庄、苗栗市、竹南

● 新竹縣地區最大震度2級

　2級：關西、竹東

　1級：五峰、峨眉、竹北市

● 嘉義市地區最大震度2級

　2級：嘉義市

● 桃園市地區最大震度2級

　2級：桃園市

　1級：三光、中壢、新屋

● 新北市地區最大震度2級

　2級：五分山

　1級：雙溪、新北市、五股、淡水、萬里

● 高雄市地區最大震度2級

　2級：旗山

　1級：桃源、甲仙、六龜、楠梓

● 臺南市地區最大震度2級

　2級：七股

　1級：東山、楠西、新化、佳里、永康、臺南市、善化

● 新竹市地區最大震度1級

　1級：新竹市

● 臺北市地區最大震度1級

　1級：木柵、臺北市

● 屏東縣地區最大震度1級

　1級：三地門、九如、屏東市、新埤

● 澎湖縣地區最大震度1級

　1級：馬公市

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