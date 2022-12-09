景氣內平外冷！中經院估明年經濟成長難保3、CPI低於2%

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因此中經院預估2022年台灣經濟成長率為3.04%，較10月預測值3.28%，下修0.24個百分點；各季成長率預估值分別為3.87%、2.95%、4.01%、1.44%。
雖然經濟成長面臨下修朝，但中經院仍預估成長率可望突破3%，為連續第4年達3%以上。不過，在全球景氣愈趨疲弱的情形下，中經院預估2023年國內經濟成長率為2.72%，難保「3」，而全球經濟成長將低於2%，國內成長模式呈現內平外冷，各季成長走勢則有望因比較基期以及國際環境因素下，呈現走增的情勢，分別為1.58%、2.59%、2.75%、3.88%。
至於各界關心的通膨陰霾是否能夠真正削弱？中經院表示，由於俄烏戰爭導致能源、糧食價格劇烈起伏，雖然供應鏈瓶頸已有改善，但伴隨全球成長陷入衰退，使得世界主要國家及地區面臨罷工、薪資調漲、裁員的壓力。
不過，全球經濟趨緩，對各類物資需求疲軟，且比較基期偏高，因此中經院預估2023年CPI（消費者物價指數）年增率預估值約1.97%，不僅較2022年的2.94%差距0.97個百分點，更低於2%的通膨警戒線。
而2023年WPI（躉售物價指數）年增率也因比較基期偏高以及全球經濟走緩的情勢下，預測值值約3.06%，較上年的12.73%，明顯走降。