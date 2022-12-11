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迎著蘇澳白米河的悠悠哉哉，步入就像被綠意山巒環抱的「煙波蘇澳四季雙泉館」裡，趕赴一場身心都能被治癒的旅行體驗。以款待服務結合奢華硬體、自然獨特港灣景觀等特色，「煙波蘇澳四季雙泉館」榮獲譽有「飯店界奧斯卡獎」美譽的「世界奢華酒店大獎World Luxury Hotel Awards」的「全球蜜月首獎」。不論是在房間內享受黃金雙泉、或者到頂樓無邊際泳池去靜心等待日出光芒萬丈的來臨，都能在這段旅行時光裡專注體驗獨有的蘇式奢華。
雙湯暖潤療癒身心靈
座落溫泉條件得天獨厚的蘇澳鎮，「煙波蘇澳四季雙泉館」客房內均設有國際級黃金雙泉，冷泉為政府認證的碳酸鹽泉，富含超過溫泉法3倍的鐵質，色澤金黃、是獨一無二的「鐵質冷泉」；溫泉則是深入1,200公尺所發掘，同時具有碳酸泉、二氧化碳泉、鐵質泉等特性，驚人鐵質含量可媲美日本舉世聞名的金之湯－有馬溫泉。
每間房都配備的泡湯池，泉池設計為典雅大理石紋路，烘托出大面落地窗景，不論四季更迭都能享受色美湯純的黃金雙泉。也能前往頂樓的無邊際泳池「川原天幕」，就像漂浮在蘇澳小鎮空中一樣的舒心感，偌大海港映入眼簾，可遠眺海天一線，觀覽船隻緩駛出港，將所有美麗景色盡收眼底，以細緻體驗收攬蘇澳點滴。
放鬆入心的加倍體感
為打造更加舒適的加值體驗，館內以「泡湯後的加倍放鬆體驗」為核心，融合度假必備的微醺酒品，推出「夜酌食分Alco Night住房專案」，暢飲地點位於「朝晴庭」餐廳，晚餐後餐檯搖身一變為自助酒吧，擺上飯店特選數款基酒及調酒飲品，依旅客心情自行調製、盡情暢飲！包含各種跨國調酒的DIY體驗，甚至還有生啤酒、軟性飲料的服務，再搭配主廚推出的風味小食，不管是入夜泡湯、或者就著夜色酒酣耳熱的小酌，都是度假時最愜意的享受！
限定料理
夜酌食分Alco Night /價格為專案內含
推薦必喝酒款為「蘭陽金雞特調」，使用宜蘭縣酒「紅露酒」為基底，以紅麴讓米質轉化後，釀出金紅色酒質，帶有淡淡紅麴香氣，再倒入蘋果西打，入口氣泡衝擊味蕾，陳香酒質與蘋果香相互輝映，再一品主廚特製「海港風味佐酒小食」，極具宜蘭在地特色。
推薦體驗
追日出體驗
每位賓客入住時，將會在房卡上註明日出時間，在隔日清晨時能夠選擇到頂樓眺望、或者前往朝晴庭，就著暖茶或咖啡的溫度，悠悠哉哉地一起面向東方，迎接山與海那頭日出的到來。
飯店資訊
煙波蘇澳四季雙泉館LAKESHORE HOTEL
地址：宜蘭縣蘇澳鎮中正路38號
電話：03-9966-600
網址：suao.lakeshore.com.tw
消費：Alco Night為專案內容內含。若非專案旅客則大人每位790元、兒童每位390元（均須另+10%、每人贈佐酒小食乙份）。另有早鳥優惠首30位進場顧客，兩人以上同行，享原價5折優惠（服務費以原價10%計收）。
這篇文章 奢華暖湯｜飯店界奧斯卡殊榮 舒泡黃金雙泉盡享山海美景 最早出現於 行遍天下旅遊網