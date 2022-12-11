中國加碼禁台產品　綠委：以商逼政不可能就此罷手

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邱志偉認為，對於中國完全沒有國際貿易準則的作法，必須要有風險意識，政府目前必須檢視所有輸出中國的產品的，逐一做評估分析，並進行分散市場的規劃， 來協助業者拓展其他國家的市場銷售。
邱志偉今日也在臉書提到，提醒國人與中國貿易的政經分離時代結束了，這結束不單只是台灣，甚至是中國正要面臨全球孤立時刻，開始要做出的自保手段。而台灣是一個中國可輕易使用的政治武器，只要對台灣做貿易報復，國內必定會有人呼籲政府別再得罪中國，但又有何用。
邱志偉說，兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄日前率龐大代表團赴中，成員還不乏馬政府時代高官，行政院前副院長杜紫軍、經濟前部長尹啟銘等，去見了國台辦主任劉結一等人，這群台灣人中有許多都是力挺兩岸ECFA，卻甫到中國就遇到對台貿易制裁，顯見連去跟中國談都沒效，怎麼會把問題歸咎給台灣政府的態度。
邱志偉提到，這次台積電赴美設立晶圓廠，本可理解為台灣企業也能到美國插旗，甚至連總統拜登都親自到場致意，竟在中國刻意渲染下，連台灣內部都有人操作這是掏空危機、去台化。但從這幾波經貿攻勢來看，赴中做生意才是掏空台灣，才是真正帶給台灣災難，輿論長期的偏頗引導，對中貿易有獲得中方讓利，根本是以政治思考經濟。對國安危機視若無睹，這才是問題關鍵。
邱志偉指出，期盼政府要早日正視ECFA簽訂後，這幾年有哪些產業，已經有過度親中依賴的問題，都必須要盡早作該有的補救措施，尤其應當跟企業界或農漁民朋友做好溝通。
邱志偉強調，台灣不必過度憂慮中國這幾波制裁，相反的應該將其視為台灣經貿的「轉骨時刻」，揚棄長年對中買辦式的生意模式，該是時候面向全球的時刻，相信台灣產品只要優質，在有公平貿易的基礎之上，台灣的各類產品一定能走得出去，同時也能根留台灣，不會有任何產業空洞化的危機。