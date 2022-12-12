入侵烏克蘭苦果！俄民眾被迫承擔代價 連火葬場也沒得用
俄烏戰爭持續至冬季，歐洲對於俄羅斯限制能源出口後的第一個冬天如臨大敵，但俄羅斯也同樣因為對烏克蘭發動戰爭而受到國際社會與跨國企業等聯手制裁，儘管西方國家的譴責與商業制衡並未讓俄國經濟崩解，但民生方面卻是俄國民眾被迫承擔後果。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《莫斯科時報》報導，自從俄羅斯總統蒲亭今年發動戰爭以來，俄羅斯民眾被迫接受西方國家與企業逐漸減少供應、停止服務等改變生活的影響，其中最顯著的七類改變涵蓋民眾的日常生活，首先是跨國企業撤出或暫停當地業務，導致商業大樓出租率大幅降低，報導引述諮詢公司的數據指出，到今年年底莫斯科將有12%的辦公大樓將呈現閒置狀態。
西方國家的制裁也影響俄國進口許多原物料，例如因為無法進口可可豆而改變巧克力糖配方，或是因為公車零組件無法順利進出口，導致有84個城市被迫減少200多條公車路線，就連俄國西南部城市佛羅尼斯知名的百葉窗火葬場也因為設備故障，無法向捷克火葬設備供應商提出要求更換，因此暫停了整個月的服務，該設備也提供聖彼得堡和新西伯利亞等地使用。
不僅如此，國家的數位身分證政策也因為晶片稀缺，只好改回塑膠卡片暫時喊卡；國內網路也因為歐洲電信公司諾基亞和愛立信的撤離，導致網速變慢；就連作為相對與俄友好的土耳其，也不得不在制裁限制下，禁止俄國使用飛行模擬訓練設備，導致俄羅斯飛行人員培訓選擇相對變少。