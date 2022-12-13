健保署力推虛擬健保卡　已逾36萬人持有

以數位科技突破地理限制，衛福部中央健康保險署透過虛擬健保卡，打造「手機就是我的健保卡」服務，縮短醫療照護的資訊落差，截至11月30日止，已有36萬3582人持有虛擬健保卡，967家特約醫療院所已完成虛擬健保卡系統介接測試。今（13）日健保署也舉辦「虛擬健保卡應用展示分享會」，邀請院所分享如何用科技創造醫療的溫度。
記者許若茵／台北報導
近兩年疫情期間，非典型就醫需求，如視訊診療及遠距醫療，成為疫後新常態的就醫管道之一，衛福部長薛瑞元表示，從需求面來看，越是偏僻的地方，越需要高科技來協助，推動虛擬健保卡成為提升民眾就醫可近性的最佳利器，「尤其偏鄉、離島地區是重中之重，虛擬健保卡拉近醫院、病患和照護資訊的關鍵角色」。
健保署長李伯璋提到，健保署長期針對偏遠地區醫療挹注資源，除了將醫事人員送進去，現在隨著網路與手機等數位工具普及化，「透過遠距、視訊，成就無藩籬的醫療服務新模式。透過虛擬健保卡，將台灣每一個有醫療需要的角落串接起來」。
虛擬健保卡應用展示分享會邀請執行成效良好的醫療院所，如高雄醫學大學附設中和紀念醫院、奇美醫院、嘉義基督教醫院、林口長庚紀念醫院、臺北榮民總醫院、為恭紀念醫院、希望愛居家護理所、衛生福利部雙和醫院等，分享虛擬健保卡在居家醫療、遠距醫療及視訊診療的運用。
李伯璋署長表示，民眾只要出示健保快易通APP的虛擬健保卡上的QR code，就能進行掛號看診的身分識別，解決忘記帶卡或無法過卡之狀況，同時，也可查詢健保雲端系統，清楚用藥及檢驗檢查資訊，維護就醫品質及安全，而看診完，點選「行動支付」，則可線上繳費，完善民眾就醫「零接觸」一條龍的服務。