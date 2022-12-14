台灣觀光醫療發展協會與大同醫院 今簽訂合作備忘錄

隨著疫情趨緩，台灣將迎來醫療產業蓬勃發展！台灣觀光醫療發展協會看好觀光醫療產業、長照體系跟精神照護等領域的發展，今日與高雄市立大同醫院簽訂合作備忘錄，透過大同醫院專業的醫療整合照護，結合台灣觀光醫療發展協會連結各方納資源，提升海內外人士對台灣優質醫療照護的認同，帶動南台灣醫療相關產業發展。
記者金武鳯/綜合報導
出席簽約儀式的台灣觀光醫療發展協會理事長許景琦，畢業於高雄中學、高雄醫學大學醫學系、台大國際企管碩士、也是美國約翰霍普金斯大學公共衛生博士。許景琦表示，他是高雄土生土長囝仔，雖然目前在北中部開業，擔任維新醫療集團董事長、曾任美德醫院院長，但與高雄淵源深厚，很高興能夠和高雄市立大同醫院結盟，共創南台灣大健康產業無限前景。
大同醫院院長傅尹志表示，就任大同醫院院長一年多來，從擴建醫療服務空間，到提升全方位醫療照護體系，已經讓大同醫院成為高雄最有智慧、健康、快樂的病友天堂，希望透過這一次跟台灣觀光醫療發展協會的合作，帶領大同醫院的全體同仁共同打拼，擴大公共衛生服務跟醫療範圍，造福更多的民眾。
台灣觀光醫療發展協會也將結合大同醫院，預計在2023年1月底，前往中東地區的杜拜，參加第48屆阿拉伯國際醫療設備展（Arab health)，大同醫院還跟台灣觀光醫療協會共同製作了阿拉伯文的影片跟資料帶到現場，希望能夠吸引更多的海外人士，前來台灣感受福爾摩沙豐富多元、貼心溫暖又有高端科技專業醫療資源體系的照顧。
雙方簽約合作後，雙方將針對國際醫療合作、醫療行程企劃執行、外語翻譯人員支援、醫療人員交流互訪等多方面，充分合作發揮救人救世的杏林精神，追求跨國外交新領域。