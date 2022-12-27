中國防疫再放寬！官員：乙類乙管非放任 未出現大量死亡
中國國家衞健委26日深夜宣布，把「新型冠狀病毒肺炎」（簡稱「新冠肺炎」）改稱為「新型冠狀病毒感染」，並從明年1月8日起由「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，不再隔離感染者，並取消入境後全員核酸檢測及集中隔離，赴中人員只需在行前48小時進行核酸檢測即可。中國國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，調整初期可能會出現病例激增、藥品供應不足、公眾恐慌等現象，當局須積極針對這些風險準備應對方案，保障調整期能平穩過渡。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《澎湃新聞》報導，梁萬年表示，分類管理一直是中國傳染病防控的策略，綜合考慮病原體特性、疾病特徵、傳播速度和範圍、對生命健康的危害、對社會經濟的影響，以及人群免疫力、衛生系統的防控救治能力等因素，決定具體要不要將一種傳染病劃為法定，以及列為哪類法定傳染病，且隨著因素變化，傳染病的分類也會做出相應的調整。
針對有民眾認為，調整為乙類乙管意味著防控力度降低，梁萬年則回應，這種調整是一種依法科學有序的動態調整，不是完全放開不管，目的是更精準、更科學的防控疫情，更有效地利用相關的資源平衡疫情防控和社會經濟的發展，不管調整過程如何，中國政府始終秉承的一個理念，就是人民至上，生命至上，強調疫情發生3年來，政府及有關部門一直在為風險積極準備，保障調整的平穩過渡。
梁萬年還說，從中國國內的情況來看，有些地方已經或者正在渡過第一波的最高峰衝擊，並沒有出現大家害怕的「大面積重症死亡」，這就告訴中國人民應該要有信心，持續對抗疫情的上升與傳播。不過，在第一波的短時間傳播時，還是應該在科學上加強疾病監測，留心查看病毒變異的情況。
※【NOWnews 今日新聞
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