台大「遊心劇場」揭牌、明年起營運　盼成藝文界新天地

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當天特別安排燈光秀，由台大藝文中心發想，委託台大戲劇系教師鄧振威設計燈光、王正源設計影像，內容結合過往鹿鳴堂二樓台大劇場的演出影像，並延伸到現今的遊心劇場，串起校內劇場的歷史與未來。音樂則搭配生祥樂隊2013年為台大校慶重新編曲的台大校歌，經典中添新意。
管中閔在致詞中表示，上任之初，戲劇系曾反映表演空間不足的問題，他也深感自己的師生卻沒有機會在校內表演，會是不小的遺憾，「寄人籬下的感覺，不是很好。」因此過去參加戲劇系年度公演時，就曾答應要給師生們一個好的空間，他也時時提醒自己要完成這個承諾。
管中閔說，在與戲劇系老師會談解決問題時，他先請老師們構思如何滿足發展需求，再規劃硬體配備，「錢的部分就由校長來想辦法」。並提到，這件工程是他卸任前最掛心的事情之一，2年來不停在追問工程進度，很感謝總務處能如期如質的完工，並交由藝文中心做專業管理及營運。他期待遊心劇場能發揮功能，不僅串起台大校園內的藝文空間，也能成為國內戲劇表演領域中不能忽視的據點。
藝文中心執行長紀慧玲表示，遊心劇場命名為「遊心」，此詞屢見於《莊子》，字面亦可解讀為「遊戲的心」，英文取名University Players Theatre，期許成為演出團隊與觀眾的遊戲場，盡興探索藝術的無限可能。在設計場地時，也特別保留空間、燈光與音響迴路的極大彈性，方便演出團隊外加設備、更動舞台，自由大膽地揮灑創意；觀眾席方面可容納約300人，活動式座椅可隨演出需要調整視角與數量。
台大表示，遊心劇場的啟用，不僅可與台大戲劇系合作滿足校內教學需求，更可以引入校外優秀演藝團體，成為台大師生與民眾參與藝文活動的場所；期許遊心劇場成為連結台大校園與表演藝術界的藝文窗口，豐富台大教職員工生的校園生活，讓遊心劇場成為藝文界的新天地。