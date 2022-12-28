特企／《BLEACH Brave Souls》新春活動熱烈開跑！

我是廣告 請繼續往下閱讀
「新春活動第1彈」概要
小説SAFWY合作STEP UP召喚―Untold Stories：伍―
活動時間：2022年12月31日（六）15:00～2023年1月12日（四）14:59
由久保帶人老師設計監修的「日番谷冬獅郎」、「東仙要」和「狛村左陣」將作為小說SAFWY合作角色登場！
STEP1可免費進行召喚，10連的STEP6時，必得12位主打★5角色的其中1位！
宣傳動畫插入https://www.youtube.com/watch?v=2H4XOm6lGqk
新★５角色介紹
日番谷冬獅郎（小說SAFWY合作Untold Stories ver.）
為紀念與小說SAFWY合作所創造出來的原創型態。身纏與卍解不同力量的姿態。以俐落的樣貌與招式為守護重要的人而戰。
身為一名隊長，我背負著許多人的性命與期望。
東仙要（小說SAFWY合作Untold Stories ver.）
為紀念與小說SAFWY合作所創造出來的原創型態。其姿態身纏著不同於卍解與歸刃的力量。甦醒的的亡魂滿心復仇，因而襲向死神。
現在的我，只能為「復仇」而戰。
狛村左陣（小說SAFWY合作Untold Stories ver.）
為紀念與小說SAFWY合作所創造出來的原創型態。身纏與卍解不同力量的姿態。內心懷抱著忠誠，為守護瀞靈廷而與故友的亡魂刀刃相向。
我所選擇的道路，前方是絕對的忠誠。
2023新春必得★6角色任選召喚
活動時間：2022年12月31日（六）15:00～2023年1月31日（二）14:59
為表達對各位玩家的感謝，將舉辦新春任選召喚活動，從可選角色中任選10名喜歡的角色後，即可透過抽選獲得其中1名角色！
於「2023新春必得★6角色任選召喚」活動期間，每人可免費進行1次召喚。
新春特別登入活動第1彈
活動時間：2022年1月1日（日）23:00～2023年1月17日（二）22:59
只要在15天活動期間內每天登入，合計可獲得130個靈玉和90張通魂符！
魂致贈的新年假期禮物
活動時間：2022年12月31日（六）23:00～2023年1月31日（二）14:59
於活動期間內登入遊戲，即可獲得遊戲內道具「各屬性強化之雫 300個」、「七彩以外的各屬性連結強化藥 250個」、「七彩以外的各屬性超級連結強化藥 150個」！
（復刻）日番谷冬獅郎討伐戰
活動時間：2022年12月31日（六）15:00～2023年1月31日（二）14:59
在最多可讓6位玩家一同挑戰強大敵人的高難度任務「討伐戰」中，「日番谷冬獅郎」將作為頭目登場！收集討伐戰獎章及強化魂，來強化日番谷冬獅郎的死神小跟班吧！
討伐戰活動
活動時間：2022年12月31日（六）15:00～2023年1月31日（二）14:59
活動期間所獲得的討伐戰獎章將增加。此外，活動期間還將開放「特別交換所」，玩家可在此交換先前的死神小跟班和小跟班的育成素材。除此之外，還將在遊戲內實施各種期間限定活動。詳細資訊請參閱遊戲內公告！
贈送2023名玩家獎品的超豪華RT轉推活動「Brave Souls御神籤」開催！
為慶祝「小說SAFWY合作STEP UP召喚―Untold Stories：伍―」推出，將舉行超豪華的RT轉推活動，贈送2023名玩家禮物。轉推Brave Souls官方Twitter投稿的活動指定推文，即可透過來自官方的回覆迅速得知中獎結果！將從參與活動的玩家中抽出2023名，贈送PlayStation4、Brave Souls原創畫布板、Brave Souls原創徽章套組等超豪華禮品！活動期間每天都可以參加。
活動時間
2022年12月28日（三）15:00至2023年1月5日（四）15:59
參加方法
一、追蹤「BLEACH Brave Souls」官方Twitter帳號（@Bleach_BS）
二、轉推Brave Souls官方Twitter投稿的「Brave Souls御神籤」活動貼文！
活動禮物
抽選2023名玩家贈送豪華禮品！
大吉：PlayStation®4 合計3名
中吉：Brave Souls原創畫布板 合計20名
小吉：Brave Souls原創徽章套組 合計500名
吉：Brave Souls原創透明文件夾 合計1500名