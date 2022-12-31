1000韓圓紙鈔上的他　朝鮮朱子學代表人物「退溪」李滉

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據史料記載，李滉這輩子總共擔任過140多個職位，其中有79次都是主動辭官，告老回鄉，他都聲稱是為了端正品行。等到他年過半百之後，定居在他的家鄉，設立了陶山書院，自稱號為『退溪』，並在此地從事教育和圖書，發展了朱熹的理學。到了明宗時期，經過明宗多次邀請，他在67歲時重返朝政，編纂了名著《聖學十圖》，兩年後宣告退休，於1570年逝世，諡號文純。
李滉之所以自稱退溪，除了是因為他的家鄉就有一條小溪，從小在此戲水，與小溪互倚作伴。再者，他雖然才學卓越，卻時常因為政局不穩、或者政見不同，因而急流勇退，回到老鄉與幼時常陪伴的小溪相伴，這也暗喻著他內心因為不得志而產生的苦悶。李滉最著名的著作就是《退溪集》，最後他的號『退溪』反而更具辨識度，更受世人知曉。
李滉的哲學思想
李滉作為朝鮮的唯心主義哲學家代表，是以朱熹的思想為核心，創立了嶺南學校，對貴族後代進行培養教育與學術研究，成為當時最具權威的教育哲學家。他靠著教學發展他的知識，希望透過他對事物與生活的細微觀察，找出生命的意義。並且在此基礎上，發展了一套以繼承孔孟思想為基礎的哲學科學體系，因此他的思想又被視為是繼承東方正統的知識。中國宋代朱熹的理學，已發展出研究宇宙與科學的基本態度，而李滉讓這樣的理論加以深化，提出學習知識是為了探索生命的真實意義，因此唯有更好地了解人與物，才能進而找到根本的自我。
就哲學思想上，李滉反對唯物主義、佛教以及王陽明的心即是理的『主觀』唯心主義。相反的，他認同的是朱熹『客觀』的唯心主義。『理』作為世界的起源與統治之道，若沒有了『理』，這個世界便不存在。因此『理』是超然的，精神、人體、時間、空間、自然乃至人類社會，都源於『理』，是『理』具體存在的表現。
此外他主張人們應該要放棄「人慾」，遵從「天理」。四端、七情與天理、人慾不盡相同。四端可以等同於天理，七情卻不等同於人慾。因為七情包含了人類大部分的情感與慾望，混雜了善與惡。人慾則一定是惡的，因此天理與人慾不可能並存。不過人們可以透過讀書與修養，屏除人慾。而這樣的理慾觀，符合當時李朝統治者的利益，以此進行一系列的改革，促進了韓國後來的社會發展走向。
綜觀李滉的哲學核心，就是對所有人事物的尊重。只要人與自然、民眾與政府的互相理解與尊重，就能讓世界更加和諧，也才能解除社會中的各種對立與矛盾。他的這番思想，直接影響了日本的儒家思想。日本的朱子學研究者，都會對他的思想加以學習、研究。而如今在中國、歐美等等其他地方，也都會舉行「李退溪國際會議」，期望從他的思想中，找出解決二十一世紀各種問題的解決對策。