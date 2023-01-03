導演拍凶殺電影出意外！被車撞飛昏迷　男主角也掛彩

南韓電影《監弒器》改編自真實凶殺案件，找來郭到元主演，但該片拍攝期間命運多舛，除了開拍才知道還有其他命案未破案的現場，更常出現大樓監視器（CCTV）異常訊號，時明時暗的監視器畫面，彷彿在警告拍攝團隊停止拍攝。詭異的是，排練多次沒問題，郭到元卻在正式開拍後受傷破相。
記者陳雅蘭/綜合報導
《監弒器》拍攝時最慘的是，導演在經過多天的準備，想補拍其他畫面，卻在補拍當天意外被一台大型的裝卸車撞上，大家都覺得很不可思議，似乎是有無形的東西不想讓電影拍攝完成。導演還整整昏迷一個禮拜，經過1年6個月的復健才完成這部電影。
當大家高興導演復健後可將《監弒器》完成計畫上片時，豈料先是碰上疫情爆發，郭在元隨即發生事故，無法親自上陣宣傳。所幸電影上映後，深受韓國年輕觀眾喜愛，網路更造成高度討論，這些是郭到元和導演始料未及的情況，直呼犧牲沒有白費。
《監弒器》故事講述韓國於10年前真實發生的案件，一起史無前例的凶殺悲劇，導致8人死亡、1人失蹤。一個企圖為自己頻道帶來突破性觀看人數與訂閱戶的YouTuber，想透過尋找唯一的生還者，以調查整起案件撲朔迷離的真相。當採訪開始，隱藏了10年的可怕事實將被揭露，相隔10年，未竟的復仇邁向終點。《監弒器》1月6日在台上映。