訓練娃娃兵？兒少批媒體過度解讀、僅想在戰爭下保護自己

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提案兒少委員今天召開記者會，還原國防提案過程。陳名謙指出，提案目的在於俄烏戰爭爆發後，同儕關心國防安全議題，但在教學現場卻缺乏相關課程，去年10月31日召開臨時會的目的僅為前次會議未討論完事項，並非突發會議。
該提案針對全民國防教育有6大建議，包含政府應編訂兒少版本全民國防手冊、國防手冊中應敘述關於資訊戰之內容、教育部應研議課程讓兒少擁有戰時自我生存能力、辦理有關兒少國防安全議題與總統對話論壇、萬安演習時加強各級學校實施空襲演練密度並模擬敵軍來犯情境配合防空避難空間使用以及建議內政部定期檢查防空避難設施，確保容納人數之準確度及避難空間之安全度，並研擬戰爭發生時之物資配給制度，以保障兒少之性命及安全無虞。
陳名謙說，兒少雖然不是專業人士，但只是希望能傳達焦慮與擔憂，希望政府在制度相關政策、修訂全民國防手冊時，能多聆聽兒少的聲音，一起討論出適合的教育模式與內容。
對於外界指稱「砲彈聲娃娃兵說」，江瑜庭表示，若翻閱高中職國防教育課本可知，其重點仍舊停留在我國及外國軍備的介紹等，而針對戰爭發生時，對於兒少的自我防護及求生技能等並未著墨。
江瑜庭認為，台灣處在非戰狀態很久，年輕人不知道戰爭是什麼，當時提出砲彈聲辨別，是希望可以完整呈現戰爭發生情況，若兒少有預備知能，當戰爭來臨時，就會有自救能力，並舉例在相關網頁中放進煙火聲、砲彈聲、警報聲等，完全沒有提到台灣幼兒園孩童需學習辨別砲彈聲，對於媒體過度解讀，表示惋惜；並指出全民國防教育應更重實用性的教育模式，才可避免戰爭爆發時，兒少缺乏相關知能的窘境。
台大公共衛生學系助理教授張弘潔表示，台灣處於脆弱地域，幼兒園就有地震防災教育，若戰爭真的發生，也需要教導幼兒如何躲避、保護自己，像之前日本海嘯，就有一批國小學生謹記往高處跑，最後成為少數活下來的小孩；例如鄰近俄羅斯的芬蘭，學校因應烏俄戰爭，對學生進行各種戰爭相關教育，包括協助舒緩學生對戰爭的焦慮情緒，因此推動兒少國防安全教育有其必要性。
媒體詢問，全民國防向下扎根，孩子的身心誰來負責？
兒盟處長黃韻璇表示，兒童人權公約中有提到，禁止兒少參與武裝衝突，所以沒有人會支持兒少加入戰爭，但確實需要更多知識，並讓兒少把焦慮、困擾說出來，對於戰爭真的發生，事先做準備更有效，也有助兒少安心。
江瑜庭說，就像從小到大校園進行的防災演練，第一次地震演習時，她感到不知所措，但隨著越來越多次的練習，她越來越熟知地震來了，該怎麼辦，但台灣對於萬安演習方面，沒有很重視，只是要求學生待在教室、把燈關起來、路上都沒車子，但戰爭來時應該不只這樣。她說，自己沒有實際走過防空避難所，希望萬安演習能更擬真，讓兒少在發生戰爭時，不會惶恐。
台少盟副秘書長林于聖呼籲，兒少代表提案訴求並非主張「幼兒」學習辨識砲彈聲，而是將國防教育向下扎根，早點談論就會有更多準備空間，保護兒少在戰爭時避免受傷。