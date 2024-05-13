斷言韓國瑜是2026最大變數！陳水扁示警民進黨：小心韓流再起
立法院長韓國瑜自上任以來聲量就居高不下， 前總統陳水扁12日主持廣播節目「有夢上水」時表示，韓國瑜將是2026年地方選舉的「最大變數」，可能會帶動「韓流」再起，到處輔選，提醒民進黨「不能有私心」，必須要贏過韓國瑜。
記者王德蓉／綜合報導
陳水扁12日在廣播節目「有夢上水」中專訪有意角逐2026台南市長的民進黨立委陳亭妃，陳水扁表示，前幾次總統選舉民進黨大勝，但地方選舉都不盡理想，而立法院長韓國瑜已經「鹹魚翻身」，恐是2026選舉的新變數，未來可能將帶動「韓流」再起。
陳水扁表示，現在韓國瑜可以說是國民黨的天王，尤其他原本就有的群眾魅力及煽動力，加上現在還有立法院長的高度，要特別小心，「秋風掃落葉的結果，首當其衝絕對是高雄市，第二就是故鄉台南市，既然陳亭妃有志於台南市長之戰，一定要注意韓國瑜將成為最大變數。」
陳亭妃也表示，她有看到韓國瑜的轉變，原以為韓國瑜會在立法院會遲到、胡亂主持會議，沒想到整個改變，民調因此暴漲，未來恐成為國民黨在期中選舉的最佳助選員。陳水扁則說，民進黨「不能有私心」，必須贏，且還要贏過韓國瑜，因為未來的對手可能是韓國瑜，而不是任何國民黨市長候選人。