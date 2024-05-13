三重祖孫案！起底軟飯男「靠妻賺錢又欠債」　落網有說有笑無悔意

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據調查，張男與妻子為相差6歲的姊弟戀，過去是在某場牌局上認識，2人於2022年火速閃婚，3歲繼子是陳女與前夫所生，張男婚後與妻子、岳母劉婦、3歲繼子，住在三重的租賃社區民宅，房租每月達4萬元，全靠陳女在林森北路某酒吧的收入支撐。但婚後的張男不僅無業，還因欠債將帳戶提供給詐團，涉詐欺罪遭到通緝，之後又透過妻子向岳母借貸40萬元，甚至用岳母個資借錢等，夫妻之間因財務問題常發生爭吵。
而張男落網後，抱著愛犬「糯米」被押往警局，有知情人士透露，張男被逮後態度十分冷靜，甚至還有說有笑，不斷關切愛犬「糯米」的狀況，卻對殺害3人的經過顯得冷漠。他向警方供稱，5月1日因財務問題等與妻子爭吵，因此殺害妻子後，又於隔天殺害岳母與3歲繼子，伴屍5天之後，搜刮家中10萬元現金、帶著「糯米」逃往台中。
13日上午，張男被移送新北地檢署偵訊，下午檢方將會同法醫進行解剖，因張男落網後供稱徒手掐死3人，但3具遺體因腫脹腐敗，外觀看不出無明顯外傷，張男的說詞和檢方初步相驗結果有出入，因此許多細節尚待進一步釐清。
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