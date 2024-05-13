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三重祖孫案！起底軟飯男「靠妻賺錢又欠債」　落網有說有笑無悔意

▲三重祖孫命案，兇嫌張男於逃亡後17小時落網，張男婚後無業，靠著妻子支撐家計吃軟飯，還因欠債務淪為詐欺犯遭通緝，並與岳母劉婦有40萬借貸糾紛。（圖／翻攝畫面）
▲三重祖孫命案，兇嫌張男於逃亡後17小時落網，張男婚後無業，靠著妻子支撐家計吃軟飯，還因欠債務淪為詐欺犯遭通緝，並與岳母劉婦有40萬借貸糾紛。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

新北三重發生祖孫3屍命案，消息震驚社會，兇嫌24歲二女婿張男於逃亡後17小時落網，讓警方訝異的是，張男被帶回警局時還有說有笑，絲毫看不出悔意，態度冷靜令人發毛。據悉，張男婚後不僅無業，靠著妻子支撐家計吃軟飯，還因欠債務淪為詐欺犯遭通緝，並與岳母劉婦有40萬借貸糾紛，他落網後供稱，因財務問題加上懷疑妻子外遇，才下狠手殺害3人，但其說詞檢警還要再釐清。

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▲新北三重祖孫3屍命案，張男妻子陳女最後身影曝光。（圖／翻攝畫面）
▲新北三重祖孫3屍命案，張男妻子陳女最後身影曝光。（圖／翻攝畫面）
據了解，陳家大女兒因與母親妹妹無法聯繫，直覺有異狀，因此於11日下午，帶著鎖匠前往三重住處查看，未料卻發現屋內3人早已死亡。而嫌犯張男落網後供稱，於5月1日殺害妻子陳女，之後又想起與岳母有40萬借貸，因此一不做二不休，將岳母與3歲繼子通通殺害，伴屍5天之後，帶者愛犬「糯米」逃亡台中，但被員警掌握行蹤，12日於台中西屯區出租套房被逮捕。

據調查，張男與妻子為相差6歲的姊弟戀，過去是在某場牌局上認識，2人於2022年火速閃婚，3歲繼子是陳女與前夫所生，張男婚後與妻子、岳母劉婦、3歲繼子，住在三重的租賃社區民宅，房租每月達4萬元，全靠陳女在林森北路某酒吧的收入支撐。但婚後的張男不僅無業，還因欠債將帳戶提供給詐團，涉詐欺罪遭到通緝，之後又透過妻子向岳母借貸40萬元，甚至用岳母個資借錢等，夫妻之間因財務問題常發生爭吵。

▲新北市三重發生祖孫滅門案，涉案的24歲二女婿張姓男子，案發後抱著愛犬「糯米」逃亡台中，預計今上午移送地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）
▲新北市三重發生祖孫滅門案，涉案的24歲二女婿張姓男子，案發後抱著愛犬「糯米」逃亡台中，今上午移送地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）
而張男落網後，抱著愛犬「糯米」被押往警局，有知情人士透露，張男被逮後態度十分冷靜，甚至還有說有笑，不斷關切愛犬「糯米」的狀況，卻對殺害3人的經過顯得冷漠。他向警方供稱，5月1日因財務問題等與妻子爭吵，因此殺害妻子後，又於隔天殺害岳母與3歲繼子，伴屍5天之後，搜刮家中10萬元現金、帶著「糯米」逃往台中。

13日上午，張男被移送新北地檢署偵訊，下午檢方將會同法醫進行解剖，因張男落網後供稱徒手掐死3人，但3具遺體因腫脹腐敗，外觀看不出無明顯外傷，張男的說詞和檢方初步相驗結果有出入，因此許多細節尚待進一步釐清。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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