5月迷客夏、珍煮丹「買一送一」！8家手搖半價優惠　1元喝鶴茶樓

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迷客夏5月推出「夏日康波」手作特調新品，嚴選友善栽種的台南5號粉綠豆搭配自家綠光鮮奶的「粉綠豆鮮奶冰沙」；5月15日即將迎接盛夏清爽必喝的「鳳梨康波系列」，以零酒精偽調酒系的夏日莫西多，手搗新鮮薄荷30秒釋放香氣，打造帶有許檸檬酸香鳳梨康波綠/青。迷點會員限時獨享優惠，即日起至5月14日，單筆消費滿150元，贈「10元鳳梨康波嚐鮮券」，可折抵鳳梨康波系列單杯飲品包括夏日莫西多、鳳梨康波綠、或鳳梨康波青。
迷客夏高雄美術館店開幕祭出「買一送一」，5月13日爽喝半價最後一天，到店消費單筆可享加碼「茶拿鐵兌換券」1張；到店臉書按讚追蹤／Google五星評論，贈送「現金10元抵用券」2張；訂購外送滿100元，也贈「現金10元折價券」2張（可累贈）；且外送免運費，迷點新會員再享「全單9折」
迷客夏高雄美術館店
地址：高雄市鼓山區青海路179號
電話：07-586-8728
時間：09:00-22:00
📌珍煮丹：2間新店「買一送一」！
珍煮丹士林大北門市迎接全新智能店型開幕，5月13日至5月17日，現場購買指定飲品「買一送一」，5月13日泰泰鮮奶茶、5月14日山茶花採蜜青茶、5月15日黑糖珍珠鮮奶、5月16日蜜夏紅、5月17日黑糖檸檬冬瓜，通通爽喝半價連續5天。提醒大家，活動僅限現場購買，每人限購一組；限大杯飲品，兩杯甜度冰塊皆須一致；加料額外收費(兩杯可加不同料)；優惠不併用。
珍煮丹 士林大北門市
地址：台北市士林區大北路54號
電話：02-2881-5238
時間：11:00-21:00
珍煮丹離島金門金湖店也正式開幕，全飲品「買一送一」大放送，5月13日至5月14日全飲品「買一送一」，推薦必喝經典黑糖珍珠鮮奶、青檸桂花釀粿粿、十分芋芋鮮奶。提醒大家，每人限購兩組；買一送一冰熱、甜度需一致。
珍煮丹 金門金湖店
地址：金門縣金湖鎮太湖路二段203號
電話：082-33865
📌五桐號：5月Uber Eats外送「買一送一」！
五桐號即日起至5月21日，Uber Eats外送平台獨家開喝荔枝冰茶凍飲、綠茶多多凍飲都「買一送一」！「荔枝冰茶凍飲」以荔枝果香結合清雅茶香搭配滑順Q彈的綠茶凍、「綠茶多多凍飲」則以冰鎮茉莉綠茶加上特濃發酵乳酸多多並搭綠茶凍，雙雙半價划算開喝。
📌CoCo都可：Uber Eats外送2款「買一送一」
CoCo都可迎接盛夏在Uber Eats外送平台，祭出獨家「買一送一」優惠，即日起至5月21日，開喝21歲輕檸烏龍(L)、葡萄柚果粒茶(L)同品項「買一送一」，免排隊、不用輸入優惠碼爽喝半價好康。提醒大家，數量有限，售完為止；單筆訂單限10組；CoCo合作門市，依平台/門市公告為主。
📌烏弄：Uber Eats外送「買一送一」
母親節烏弄「買一送一」！即日起至5月21日，外送平台Uber Eats推出酸甜好喝的「檸檬梅綠」、或滿滿益生菌的「養樂多綠茶」，雙雙買一送一，半價開喝清爽解渴手搖飲料。
📌康青龍：外送Uber Eats「買一送一」
康青龍即日起至5月21日，於外送平台Uber Eats祭出仙凍蜜茉綠、仙凍黑奶茶「買一送一」優惠，清爽軟嫩黑仙草加入清爽系茉莉綠茶或醇香奶茶都很對味，趁買一送一入手好划算；Uber One會員消費滿350元還有「再享85折」加碼好康。
📌鶴茶樓：新店開幕3大明星手搖「只要1元」
鶴茶樓即將迎接新竹香山店開幕，5月18日3大明星手搖飲料「只要1元」！爽喝「鶴頂紅茶」微糖少冰、「綺夢那堤」半糖少冰、「藝伎紅茶」無糖少冰都「只要1元」。提醒大家，1元活動飲品比例固定，皆為中杯500ml；1PM、6PM兩個時段，各售三款共120杯；每人限購一杯；電話自取、外送不適用。
📌萬波島嶼紅茶：春橙系列「單杯8折」
萬波島嶼紅茶選用有農糧署生產履歷認證的新鮮柳丁果肉，打造適合春天引用的春橙翡翠、春橙愛玉、春橙烏龍手搖飲料。即日起「春橙系列8折」優惠，門市現場購買、電話自取或外送都有折扣。提醒大家，數量有限，售完為止；線上平台、外送平台皆不適用。