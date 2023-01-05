《無邊》去做你害怕的事！女兒見楊力州遺書怕爸爸回不來
全亞洲第一位橫跨世界南北兩極點楊力州導演最新力作《無邊》，記錄2018年台灣第一支南極長征隊隊員由「橘子關懷基金會」創辦人劉柏園、探險主持人宥勝、超馬選手陳彥博及兩位大學生林語萱和吳昇儒，5人所組成，歷經48天旅程，以徒步15天350公里的挑戰旅程。《無邊》記錄著南極長征途中隊員和自己的心靈及景況，創作二十多年來，這是一部楊力州導演最深沉的自我省思作品。
記者黃雅琪/綜合報導
導演楊力州今（5）日在《無邊》首映會帶領觀眾一起前往內心的南極探險，電影音樂創作侯志堅、南極探險員林語萱以及「橘子關懷基金會」夥伴們也現身力挺。歷時4年才誕生的紀錄片《無邊》，楊力州與現場觀眾們熱烈討論，電影中鬼魂的絮語到底是哪國語言？「我邀請許多朋友用不同語言都無法詮釋心中那鬼魂聲感，最後自己用中文親口錄下日誌旁白後，將音軌倒轉，出現了如今大家聽到的鬼魅語言。」
楊力州感謝家人總是支持他的夢想，尤其是太太朱詩倩同時也是《無邊》監製，讓他無後顧之憂的前往南極拍攝，甚至在好不容易每人可以打昂貴的1分鐘衛星電話回家報平安時，太太也堅毅用30秒簡短回應「沒事就好，等你回來！」楊力州後來才知道，出發南極前簽下生死狀、寫好的遺書藏在平常用的背包裡，沒想到出發二週後，就被女兒發現。
楊力州跟大家聊到：「女兒不准太太洗我的枕頭套，會偷偷背著我的背包，用我之前的雪鏡、雪鞋，獨自落寞地待在牆角。回來後，平常獨立的女兒抱著我睡了1年多，彷彿深怕我又不見。」一趟南極之旅回來體悟到，沒有什麼比「陪伴」更重要，再多物質都比不上。《無邊》2023年1月6日於全台上映。