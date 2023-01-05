僑光科大「跨域新零售培力競賽」 落實創新創業扎根教育

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行銷與流通管理系主任李國良表示，此次活動與一般競賽活動大不同，因為參賽團隊報名後，必須規劃為期3個月的電商實戰培力課程，並結合台灣最大的電商平台-蝦皮，由蝦皮大學擁有實戰經驗賣家擔任講師，為參賽團隊進行講座及實戰訓練，讓學生親自參與探索與實踐，再提出作品評定高下。
競賽展從上午展開，圓夢組以擺攤方式展現創新產品。築夢組則是提交創新研發作品進行審核與面談，下午發佈成績與頒獎。獲得築夢組第一名的「夯枷解厄遊新竹」，由多媒體與遊戲設計系創作，師生以新竹農歷七月的民俗活動「夯枷解厄」為引子，透過訪談與實地旅遊，模擬出同理心地圖痛點，在製作暢遊新竹APP時，解決痛點，讓APP使用者能避開「雷區」，輕鬆且開心遊玩，掌握新竹美食、旅宿及景點。由於結合在地文化又實用，獲得評審青睞，脫穎而出。
築夢組另有二組首獎是企業管理系暨研究所的「食想見梨、燦爛的笑」，餐飲管理系「拎茶拎嘎逼」。圓夢組首獎有資訊科技系「飾愛JY精品服飾」及企管系「想發財」。李國良主任表示，競賽結束後，將進一步輔導得獎團隊進行創業，支持年輕人實現夢想。
僑光科大董事長陳伯濤博士表示，為求降低學用落差，積極落實技職教育扎根，透過舉辦創新創業培力與競賽活動，激發本校學生的創新與創意精神，達成培養學生在創新創業方面的實戰能力，迴響熱烈，師生參與踴躍，期待，能持續擴大舉辦，為本校學子提供多元的實作教育，回應就業市場需求與落實產業接軌。
僑光校長余致力表示，技職教育注重探索實踐，透過本活動讓學生學習從商品開發到線上創業，透過合作與實際操作，達成「做中學」的效果，激勵學生利用數位新知識，提昇成果商品化的能力。