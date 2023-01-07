高中生提案中小學納「身心調適假」　盼社會正視心理健康

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梁朝勛說，目前正在進行內部諮詢會議，未免貼標籤，大家共識改為「身心調適假」，並訂定請假條件與配套措施，等到細節共識出來，才會辦公開座談，徵詢大眾意見。
依據教育部統計，高級中等以下學校學生輔導議題以情緒困擾、人際困擾、家庭困擾、學習困擾者為多。
高雄市中正高工輔導主任卓耕宇指出，以高雄市統計來看，中小學生以人際、家庭還有情緒困擾，這3大議題為主；以他的輔導經驗，則多處理人際（包括同儕、戀愛、師生關係等）、學習、家庭等議題，但都反映到家庭關係，如家人要求學業成績、兒少自主性小、處處受限等。
卓耕宇說，中小學生有醫生證明，須請長假，都用個案處理，將會商學科教師、家長、輔導教師、生輔組等，以病假方式處理，輔以彈性成績評量，嚴重者會轉介學諮中心、心理師追蹤輔導。
梁朝勛說，自己從國中開始意識到身邊朋友有情緒障礙，進入學校就壓力很大，希望偶爾能有一天好好放鬆，就會請事假，自己也曾在國三請事假，讀書或出去走走，但請「事假」會影響成績評量及畢業資格等，「病假」又必須提出醫生證明，直到看到美國青少年「心理假」政策，才想在台灣推動這個假。
梁朝勛表示，在心裡議題上，現行針對有憂鬱症或相關精神疾病確診，有醫生證明者，都能以病假或個案處理，提出「身心調適假」其實是給一般學生使用，就像大人有特休一樣，當學生覺得壓力大，想要有放鬆的時光，就能請假，因此「身心調適假」無需檢附就醫證明，並比照病假、生理假，不列入平常出缺勤和學業成績；至於重大考試是否能請假，內部會議正在討論中；為避免濫用，內部會議也正在討論請假次數上限，如每學期只能幾天、幾節課等，如何界定都還在研議中。
他強調，「心理不適」通常為一種因「環境」造成的狀態改變，不應以「疾病」直接論定，因此不希望將「身心調適假」直接歸類在「病假」範疇，擔憂會有污名化疑虞，另外，病假需檢附就醫證明，造成「尚未」嚴重至需要就診，但有心理不適狀態的兒少需求難以顧及。
梁朝勛說，小時候身體不舒服，想休息，父母多能理解、幫兒少請假，但高中面對升學壓力，父母、教師會擔心學習狀況、質疑兒少想偷懶，會建議在學習中間找到紓壓方法，但有時候兒少就只是想休息一下，不想被打擾，也不想讓「大人們」有過多的介入，因此希望高中生能有更多自主權，不須家長、學校同意，就能請「身心調適假」，家長、學校「知情」即可，兩者是提供兒少資源與支持的角色，國中小則需要取得家長、學校同意。
提出「身心調適假」這個概念，是希望消除國人對於「心理狀態」的污名、單一歸因或病理化，更細緻的考慮「個體」需求；兒少也能自主「察覺」與「調適」情緒和壓力，並「知情」輔導諮商資源；校方也能藉由請假紀錄找到需要介入關心的潛在對象，但掌握不一定要介入，學生請假次數越多，也不代表就有問題，介入輔導還是要尊重學生的自主權。
梁朝勛認為，在諮輔資源不足的情況下，若心理調適能被視作一種正當的請假事由，就現實層面而言，這些喘不過氣的學生們便能得到空間與時間休息，避免情況惡化；盼拋出「身心調適假」，喚醒大眾對心理健康議題的討論與重視，一般學生不想被輔導介入，想請假放鬆，調適自己，可以被正常看待，若有更深的困擾，也能被學校接住。
因此，梁朝勛建議，施行「初期」若擔憂主責出缺勤系統登錄或核定的學務處、導師尚未具備心理假相關知能，成為學生請假阻力，建議政府事先整備各式宣導措施，提供各校使用，讓導師在初級輔導角色更為彰顯。
他說，過去社會對於「性平」的立論拉扯，最終肯認女性於生理時的「狀態」，成功修法在性別平等工作法中納入「生理假」，為勞工提出需求，制度與意識再從職場深入到各校，成為大眾熟悉的日常，期待未來有一天「身心調適假」能像「生理假」一樣，被大家視為很正常的假別，社會也能正視每個人都有身心調適的需求。